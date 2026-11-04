به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استقبال گسترده مخاطبان پیگیری شد. در این دوره از مسابقات، بیش از ۲۰ هزار نفر در مرحله مقدماتی به رقابت پرداختند که از این میان، بیش از ۹ هزار نفر موفق به حضور در مرحله نیمه‌نهایی شدند.

مدیر دارالقرآن معاونت امور خانواده سپاه در این باره اعلام کرد که پس از ارزیابی‌های مرحله نیمه‌نهایی، در نهایت ۷۰۰ نفر توانستند جواز حضور در مسابقات مرحله نهایی را دریافت کنند.

مسابقات قران سپاه

مهدی محرم‌زاده، مدیر دارالقرآن معاونت امور خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان سپاه اظهار کرد: این دوره از مسابقات با عنایت خداوند و با مشارکت خانواده‌های کارکنان سپاه برگزار شد.

وی با تشریح ساختار اجرایی این دوره از رقابت‌ها افزود: مسابقات در مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی و در گروه‌های مختلف شامل همسران کارکنان، فرزندان دختر و پسر زیر ۱۵ سال و فرزندان دختر و پسر بالای ۱۶ سال برگزار شد. تلاش کردیم با پیش‌بینی رشته‌های متنوع، زمینه حضور و رقابت طیف گسترده‌ای از اعضای خانواده‌ها را در فعالیت‌های قرآنی فراهم کنیم.

محرم‌زاده با اشاره به رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره ادامه داد: در بخش حفظ، رشته‌های یک، سه، پنج، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم در نظر گرفته شده بود. همچنین رشته‌های قرائت ترتیل و قرائت تحقیق و رشته قرائت تقلیدی ویژه فرزندان زیر ۱۵ سال و رشته اذان ویژه پسران برگزار شد.

مدیر دارالقرآن معاونت امور خانواده سپاه با بیان اینکه بخش معارفی نیز از جایگاه ویژه‌ای در این مسابقات برخوردار بود، گفت: در این بخش، رشته‌های کتبی مفاهیم قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه ویژه همسران کارکنان و فرزندان بالای ۱۶ سال برگزار شد تا در کنار تقویت مهارت‌های قرائت و حفظ، زمینه ارتقای دانش و معرفت قرآنی شرکت‌کنندگان نیز فراهم شود.

وی درباره آمار شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف این دوره از مسابقات بیان کرد: در مرحله مقدماتی، افرادی که موفق به کسب حد نصاب ۷۰ درصد امتیاز شده بودند، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. در این مرحله بیش از ۲۰ هزار نفر حضور داشتند و از میان آنان بیش از ۹ هزار نفر به رقابت پرداختند و در نهایت حدود یک‌هزار و ۸۰۰ نفر به مرحله بعدی راه پیدا کردند.

محرم‌زاده با اشاره به ضرورت برگزاری مرحله انتخابی پیش از رقابت‌های کشوری تصریح کرد: با توجه به گستردگی مسابقات و تعداد بالای راه‌یافتگان به مرحله نهایی، تصمیم گرفته شد پیش از برگزاری رقابت‌های سراسری، آزمون انتخابی به‌صورت مجازی برگزار شود. در این مرحله، شرکت‌کنندگان رشته‌های حفظ باید حد نصاب ۸۰ درصد امتیاز و متسابقان رشته‌های قرائت نیز حد نصاب ۷۵ درصد را کسب می‌کردند تا مجوز حضور در مرحله کشوری را به دست آورند.

وی افزود: از مجموع حدود یک‌هزار و ۸۰۰ نفری که به این مرحله راه یافته بودند، نزدیک به ۷۰۰ نفر موفق به کسب حد نصاب‌های تعیین‌شده شدند و جواز حضور در مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان سپاه را دریافت کردند.

رقابت قرآنی در جوار بارگاه رضوی

مدیر دارالقرآن معاونت امور خانواده سپاه با اشاره به زمان و مکان برپایی مرحله نهایی این مسابقات گفت: رقابت‌های کشوری از هفتم تا یازدهم آبان‌ماه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس برگزار شد. حضور شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در این فضای معنوی، فرصت ارزشمندی برای تقویت انس خانوادگی با قرآن و ایجاد انگیزه بیشتر در میان فعالان قرآنی خانواده‌های کارکنان سپاه بود.

وی با بیان اینکه سطح رقابت‌ها در این دوره قابل توجه بود، اظهار کرد: در مرحله نهایی، داوران بین‌المللی و کشوری امر داوری را برعهده داشتند و شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی و نزدیک به یکدیگر به ارائه توانمندی‌های خود پرداختند. کیفیت اجرا‌ها و آمادگی متسابقان نشان می‌داد که سطح فعالیت‌های قرآنی در میان خانواده‌های کارکنان سپاه نسبت به دوره‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

محرم‌زاده به برگزاری سومین دوره مسابقات «ستاره‌های قرآنی» در کنار رقابت‌های اصلی اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های قابل توجه این دوره، برپایی سومین دوره مسابقات ستاره‌های قرآنی بود که با استقبال و توجه داوران همراه شد. رقابت شرکت‌کنندگان این بخش فشرده بود و استعداد‌ها و توانمندی‌های قرآنی آنان بیش از دوره‌های گذشته به نمایش درآمد.

تجلیل از برگزیدگان با حضور جانشین فرمانده کل سپاه

مدیر دارالقرآن معاونت امور خانواده سپاه با اشاره به آیین اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان سپاه اظهار کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر دهم آبان‌ماه در سالن قدس حریم مطهر رضوی با حضور جمعی از مسئولان لشکری، از جمله جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.