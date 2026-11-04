رئیس انجمن رادیولوژی ایران، در حاشیه چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی، از پیشتازی جامعه رادیولوژی کشور در همگامی با فناوری‌های نوین و آمادگی کامل برای ارائه خدمات تصویربرداری پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی صانعی رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به جایگاه برجسته این رشته در نظام سلامت کشور اظهار داشت: «رشته رادیولوژی همواره جزو انتخاب‌های نخست پزشکان در آزمون‌های دستیاری در ایران و جهان بوده و حضور نخبگان علمی، این رشته را در سطح بالایی از توانمندی قرار داده است.»

وی با تأکید بر سرعت بالای تحولات علمی در عرصه پزشکی تصریح کرد: «جامعه رادیولوژی دانشگاهی کشور نه‌تنها همگام با استانداردهای جهانی حرکت می‌کند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها از برخی کشورهای منطقه جلوتر است و اکنون برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی دقیق‌تر با استفاده از فناوری هوش مصنوعی کاملاً آماده شده است.»

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت بیش از نیم‌قرنی این انجمن، کنگره رادیولوژی را یکی از باسابقه‌ترین رویدادهای علمی کشور خواند و افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸ هزار تن از متخصصان و علاقه‌مندان از برنامه‌های علمی و فنی این کنگره بهره‌مند می‌شوند که این امر گویای وسعت و اعتبار علمی این رویداد است.»