

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی، با اشاره به وضعیت کشت پیاز در استان کرمانشاه اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۷۴۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یافته و با توجه به متوسط عملکرد ۶۸ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید پیاز به بیش از ۱۱۸ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه کشت پیاز در تمام شهرستان‌های استان انجام می‌شود، افزود: بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان کرمانشاه است و هرسین نیز به‌عنوان یکی از مناطق تولیدکننده پیاز باکیفیت در کشور شناخته می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سطح زیر کشت پیاز در هرسین تصریح کرد: امسال ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به تولید پیاز اختصاص پیدا کرده است.

شریفی درباره ویژگی‌های پیاز تولیدی هرسین گفت: این محصول از رقم قرمز آذرشهر است که به دلیل برخورداری از طعم مطلوب و قابلیت نگهداری در انبار، کیفیت مناسبی دارد و از بازارپسندی بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی پیاز هرسین اظهار کرد: سالانه حدود ۱۰ درصد از محصول تولیدی این شهرستان به بازار‌های خارجی صادر می‌شود و ویژگی‌های کیفی آن زمینه مناسبی برای عرضه در بازار‌های داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به زمان برداشت این محصول اشاره کرد و افزود: برداشت پیاز در استان از نیمه شهریور آغاز شده و تا نیمه آبان ادامه دارد؛ همچنین عملیات برداشت این محصول در شهرستان هرسین به پایان رسیده است.

شریفی با بیان اینکه تولید پیاز در شهرستان‌های مختلف استان انجام می‌شود، بر ظرفیت کشاورزی کرمانشاه در تأمین این محصول و عرضه آن به بازار‌های مصرف تأکید کرد.