انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و شکست حزب جمهوری‌خواه به رهبری دونالد ترامپ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های پاکستان داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شبکه‌های تلویزیونی و پایگاه‌های خبری این کشور با پرداختن به نتایج انتخابات از آن به عنوان عقب‌نشینی سیاسی رئیس جمهور آمریکا و تضعیف موقعیت حزب جمهوری‌خواه در ساختار قدرت این کشور یاد کرده‌اند.

روزنامه اکسپرس نیوز با انتشار گزارشی از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اعلام کرد که حزب دموکرات توانسته است در شماری از ایالت‌هایی که ترامپ در انتخابات دو سال قبل در آنها پیروز شده بود، موفقیت‌های مهمی کسب کند.

این رسانه با اشاره به احتمال از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره، نوشت: شماری از رهبران و استراتژیست‌های این حزب، سیاست‌ها و عملکرد ترامپ را از عوامل اصلی این شکست می‌دانند.

اکسپرس نیوز به نقل از برخی چهره‌های سیاسی جمهوری‌خواه گزارش داد: کاهش محبوبیت ترامپ، سیاست‌های بحث برانگیز دولت او و بی‌توجهی به نگرانی‌های اقتصادی مردم به ویژه افزایش هزینه‌های زندگی و تورم در کاهش آرای این حزب تاثیرگذار بوده است.

پایگاه خبری «آج نیوز» پاکستان نیز در گزارشی با بررسی سابقه ۷۶ ساله انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به یک روند تاریخی در نظام سیاسی این کشور اشاره کرد که براساس آن، حزب مستقر در کاخ سفید معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای با کاهش کرسی‌های خود در کنگره مواجه می‌شود.

آج نیوز با اشاره به شکست‌های انتخاباتی دولت‌های پیشین آمریکا، از جمله دولت‌های باراک اوباما و دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری، انتخابات اخیر را آزمونی مهم برای رئیس جمهور آمریکا دانست که نتیجه آن می‌تواند قدرت مانور دولت او را در دو سال پایانی ریاست جمهوری محدود کند.

موضوع شکست انتخاباتی ترامپ علاوه بر رسانه‌های مکتوب، در برنامه‌های سیاسی و تحلیلی شبکه‌های تلویزیونی پاکستان نیز مورد توجه قرار گرفته است.