در جریان نشست مشترک مجمع نمایندگان و استاندار بوشهر با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از پوستر سومین رویداد رویداد معرفی چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر بزرگداشت مقام سفیر انقلاب، شهید حجت الاسلام صادق گنجی رونمایی شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نشست مشترک مجمع نمایندگان و استاندار بوشهر با حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست علاوه بر تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان، بر ضرورت حمایت‌های همه جانبه برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی در استان تأکید شد.

در پایان این نشست از پوستر سومین فراخوان معرفی رویداد چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر، بزرگداشت مقام سفیر انقلاب، شهید حجت الاسلام صادق گنجی رونمایی شد.

رویداد انتخاب و معرفی قله‌های تبلیغی سال استان بوشهر «شهید گنجی»، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر و با مشارکت نهاد‌های حوزوی و دستگاه‌های همکار ویژه‌ی طلاب جوان و مستعد در آستانه انتخاب مسیر تخصصی تبلیغ یا ورود جدی‌تر به میدان برگزار می‌شود.

این رویداد در هفت محور آموزشی و تربیتی، تبلیغ اجتماعی و جهادی، رسانه و فناوری‌های نوین، تبلیغ بین‌الملل، تبیین گفتمان مقاومت و هویت دینی، امام مسجد و محله، پژوهش و تألیف و محتوای مرجع برگزار خواهد شد.

گفتنی است، اختتامیه سومین فراخوان معرفی رویداد چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر، بزرگداشت مقام سفیر انقلاب، شهید حجت الاسلام صادق گنجی آذر امسال، همزمان با شهادت شهید گنجی برگزار خواهد شد.