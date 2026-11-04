به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از حضور حماسی و آگاهانه ملت ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد که متن پیام به شرح زیر است:

حضور گسترده، پرشور و دشمن‌شکن ملت بصیر و استکبارستیز ایران اسلامی در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جلوه‌ای درخشان از بصیرت تاریخی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که در پرتو شعار محوری «میثاق با شهیدان ـ نبرد با استکبار»، بار دیگر عزم راسخ ایرانیان را در پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و تجاوز قدرت‌های سلطه‌گر به نمایش گذاشت.

مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه ایران، با حضور یکپارچه خود در تمام شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور، ضمن گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و قائد مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه)، بار دیگر با رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تجدید عهد کردند و با محکومیت قاطع تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خونخواهی امام شهید و دیگر شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و با حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت و تأکید بر حقوق مسلم ملت ایران، پیام روشنی از هوشیاری، اقتدار و ایستادگی ملی به جهانیان مخابره نمودند.

این حضور باشکوه، نمادانسجام ملی و امید به آینده ایران اسلامی بود که در کنار تجلیل از افتخارآفرینی‌های فرزندان این سرزمین در عرصه‌های علمی و ورزشی، حمایت از دیپلماسی عزتمندانه و اقتدار دفاعی کشور، پشتیبانی از حقوق هسته‌ای ملت ایران و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان، بر عزم ملی برای صیانت از استقلال و منافع عالیه کشور و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری نظم عادلانه منطقه‌ای تأکید کرد. ۱۳ آبان ۱۴۰۵ جلوه تاثیر گذاری مقاومت ملت ایران در معادلات بین المللی و صحنه شکست قدرت نمایی ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا و ضربه دیگری بر هیمنه آمریکای رو به زوال بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت این حماسه ماندگار و ارج نهادن به بصیرت و مسئولیت‌پذیری تاریخی ملت بزرگ ایران، از آحاد مردم شریف و انقلابی کشور، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، اقوام و اقشار مختلف اجتماعی که در ادامه تجمعات شبانه با حضور آگاهانه و پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، صحنه‌ای باشکوه از وحدت، اقتدار و همبستگی ملی آفریدند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماید. همچنین از تمامی تشکل‌های مردمی، مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی، رسانه‌ها و اصحاب اطلاع‌رسانی و همه دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی که در برگزاری باشکوه و گسترده این مراسم در سراسر کشور نقش‌آفرینی کردند، تشکر و قدردانی می‌نماید. بی‌تردید، این حضور حماسی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اقتدار ملی و سرمایه‌ای ماندگار در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.