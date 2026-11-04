مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت از تصویب ۵۳۴ برنامه پدافند غیرعامل در صنعت نفت برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ارزیابی دوباره مخاطرات امنیتی تأسیسات نفتی پس از جنگ ۱۲ روزه در دستور کار شرکت‌های تابعه این وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی پوینده با اشاره به ضرورت بازنگری در ارزیابی ریسک امنیتی تأسیسات صنعت نفت افزود: با توجه به شرایط جدید پس از جنگ ۱۲ روزه، ارزیابی مجدد مخاطرات امنیتی زیرساخت‌ها ضروری بود.

وی گفت: از سوم فروردین ۱۴۰۵، شرکت‌های تابعه وزارت نفت با ابلاغ اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مکلف شدند ارزیابی مجدد ریسک امنیتی تأسیسات خود را در دستور کار قرار دهند.

تدوین دستورالعمل یکپارچه ارزیابی ریسک امنیتی

مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت از تدوین دستورالعمل یکپارچه ارزیابی ریسک امنیتی و پدافند غیرعامل صنعت نفت خبر داد و افزود: این دستورالعمل با همکاری متخصصان و نخبگان پدافند غیرعامل شرکت‌های تابعه تهیه شده و به‌زودی رونمایی می‌شود.

پوینده هدف از تدوین این دستورالعمل را ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در ارزیابی‌ها عنوان کرد و گفت: این سند جنبه راهنمایی و آموزشی دارد و چارچوب مشخصی برای انجام ارزیابی‌ها در واحد‌های مختلف صنعت نفت فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه ارزیابی ریسک امنیتی از سوی خود تأسیسات انجام می‌شود، افزود: اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت مسئول تدوین دستورالعمل و راهبری این فرایند است و واحد‌های مربوط در شرکت‌ها و تأسیسات، ارزیابی‌ها را اجرا می‌کنند.

بازنگری سطح‌بندی زیرساخت‌های صنعت نفت

پوینده همچنین از بازنگری سطح‌بندی زیرساخت‌های صنعت نفت با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد و گفت: این سطح‌بندی در حال بازنگری است و در هفته جاری به شرکت‌های اصلی و تابعه ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت نفت اهمیت دارند، افزود: مراکز حیاتی به علت نقش ویژه در استمرار فعالیت‌های این صنعت، در اولویت بالاتری قرار دارند.

پدافند غیرعامل در صنعت نفت با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، حفاظت از تأسیسات و دارایی‌های راهبردی و تداوم فعالیت‌ها در شرایط بحران دنبال می‌شود. شناسایی تهدیدها، ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها، پیش‌بینی تمهیدات حفاظتی و ارتقای آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.