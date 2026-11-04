راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قرچک، همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با مشارکت گسترده مردم به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، از میدان امام خمینی (ره) تا مصلی این شهر برگزار شد و پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این راهپیمایی که از میدان امام خمینی (ره) آغاز و در مصلی شهر به پایان رسید، با حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان و تمامی اقشار مردم برگزار شد که نشان‌دهنده همبستگی عمیق ملت در برابر استکبار جهانی بود.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی بی‌باکانه ملت ایران در برابر تمامی تهدیدات تأکید کردند. شرکت‌کنندگان، به‌ویژه نسل جوان، با اعلام حمایت از مسیر مبارزه با ظلم، بر ادامه راه دانش‌آموزان شهید و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید ورزیدند.

این مراسم که با شعار‌های استکبارستیزی، وحدت و مقاومت همراه بود، پیام روشنی از عزم راسخ مردم قرچک در حفظ استقلال و حاکمیت ملی به جهانیان مخابره کرد.