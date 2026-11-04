به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، گروه‌های مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی لرستان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان امروز به میدان آمدند و یک صدا ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند تا بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود به انقلاب و ولایت فقیه را به جهانیان نشان دهند.

مشت‌های گره کرده و فریاد استکبارستیزی جوانان نیز حاکی از این باور و اعتقاد بود، باوری که تا ابد پابرجا خواهد بود.