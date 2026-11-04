معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از جانمایی موقعیت مکانی ۳۲۹ طرح صنایع تبدیلی و غذایی به بهره‌برداری‌رسیده استان بر بستر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروندی اظهار کرد: در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه GIS، موقعیت مکانی ۳۲۹ طرح صنایع تبدیلی و غذایی بهره‌برداری‌شده استان روی نقشه جانمایی و ثبت شده است.

وی افزود: این اقدام، امکان مشاهده پراکنش جغرافیایی واحد‌های فعال، دسترسی سریع‌تر به اطلاعات مکانی و بررسی وضعیت توزیع صنایع تبدیلی در سطح شهرستان‌های استان را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری در زمینه توسعه صنایع تبدیلی و غذایی باشد.

لزوم تسریع در جذب حداکثری تسهیلات بخش کشاورزی خوزستان

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین با اشاره به نشست با مدیریت شعب بانک کشاورزی بر رفع موانع بانکی و شتاب‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات اعتباری به تولیدکنندگان استان تاکید و اظهار کرد: نشست هماهنگی میان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان به‌منظور بررسی راهکار‌های جذب حداکثری خطوط اعتباری و تسهیلات بخش کشاورزی با حضور معاون شعب بانک کشاورزی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

وی افزود: هدف اصلی از تشکیل این جلسه، اولویت‌بندی طرح‌ها و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات در ردیف‌های مختلف اعتباری طی فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین با تاکید بر ضرورت رفع چالش‌های موجود در چرخه پرداخت وام‌ها بیان کرد: در این نشست موانع اجرایی و پرونده‌های متقاضیان مورد واکاوی قرار گرفت و راهکار‌های عملیاتی برای تسهیل در ضمانت‌ها و تسریع روند بررسی پرونده‌ها اتخاذ شد.

بهداروندی بیان کرد: بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های باقیمانده جهت جذب کامل اعتبارات سال ۱۴۰۵، نیازمند همکاری و تعامل تنگاتنگ بانک کشاورزی و این سازمان است تا بتوانیم از تولیدکنندگان و فعالان این عرصه در جهت رونق تولید استان به شایستگی حمایت کنیم.