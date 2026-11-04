به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی گفت: پرونده شهادت آقای لاریجانی و همراهانش در میان پرونده‌های در حال پیگیری است که قرار جلب به دادرسی آن صادر شده و کیفرخواست آن در یکی دو روز آینده صادر می‌شود.

به گفته دادستان تهران، «دادسرای تهران با دستور رئیس قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری جنگ در سراسر کشور است.»

آقای صالحی گفت که تاکنون بیش از ۲۳۴ کیفرخواست داده شده و برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شده است.

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دادستان تهران گفت: پرونده هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای در نطنز و فوردو در خرداد و اسفند ۱۴۰۴ به صورت ویژه رسیدگی کردیم و برای عوامل و کسانی که در این قضیه نقش داشتند، کیفرخواست صادر شد و برای دادگاه هم ارسال شده است.

برای پرونده هدف قرار دادن پل بی یک کرج پرونده دیگری بود که علی صالحی گفت به دادگاه رفته است.

او گفت: هدف قرار دادن ورزشگاه لامرد از حملاتی بود که مردم پیگیری آن را مطالبه می‌کردند. این پرونده هم به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست منتهی شد.

به گفته دادستان تهران، پرونده مربوط به شهادت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اماکن، تجهیزات و امکانات فرماندهی انتظامی، شهادت اعضای شورای عالی دفاع، ناو دنا، زندان اوین و شهدای ارتش بخش دیگری از پیگیری‌های دادستانی تهران بوده است.