به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ورامین با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، از حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جوانان و نوجوانان در این مراسم قدردانی کرد و اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی باشکوه، نشان‌دهنده استمرار وفاداری ملت به امام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهداست.

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی افزود: مردم بار دیگر با حضور در راهپیمایی 13 آبان نشان دادند که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود ثابت‌قدم هستند و با وجود همه فشارها و تحولات، میدان را ترک نکرده‌اند. این حضور پیامی روشن برای افکار عمومی جهان دارد و بیانگر آن است که پیوند مردم با انقلاب و آرمان‌های شهدا همچنان مستحکم و ناگسستنی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: جوانان و نوجوانان سرمایه‌های ارزشمند ایران و آینده‌سازان این سرزمین هستند و چشم امید امام شهید به همین نسل بود. انتظار می‌رود جوانان با حفظ آگاهی، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در مسیر امام و شهدا استوار بمانند و با تلاش علمی، فرهنگی و اجتماعی، نقش خود را در پیشرفت و اقتدار کشور ایفا کنند؛ چراکه استمرار آرمان‌های انقلاب به حضور آگاهانه و مؤثر نسل‌های جدید وابسته است.