آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر ضرورت بازگشت جامعه به قرآن کریم، اولیای الهی را کسانی دانست که به‌وسیله قرآن به علم رسیده و با تکیه بر آن قیام کرده‌اند و گفتند: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مسئولیت اصلی ترویج فرهنگ قرآنی و تبدیل قرآن به محور فعالیت‌های علمی و اجتماعی را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیت‌الله العظمی جوادی آملی، در سلسله جلسات درس اخلاق خود در مسجد اعظم قم، بر جایگاه بنیادین قرآن در زندگی اولیای الهی و نقش عالمان در حیات مجدد قرآن تأکید کرد.

قرآن؛ منشأ علم و عامل قیام

آیت‌الله جوادی آملی با تبیین معنای عمیق کلمات نورانی امیرالمؤمنین (ع)، اظهار داشت: «یکی از زیباترین توصیفات در مورد اولیای الهی، این است که آنان با قرآن به علم رسیده‌اند و با قرآن قیام کرده‌اند (وَ بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا). این یعنی اولیا با تکیه بر قرآن، هم خود به علم دست یافته‌اند و هم قرآن را عامل حرکت و قیام در جامعه کرده‌اند.»

ایشان با اشاره به نقش کلیدی مراکز علمی تصریح کرد: «اگر بخواهیم قرآن در جامعه به محور علم تبدیل شود و اگر بخواهیم قرآن، عامل قیام و حرکت باشد، مسئولیت اصلی این امر بر عهده حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست؛ هرچند که مسئولیت کلی ترویج فرهنگ قرآنی بر عهده تک‌تک اعضای جامعه است.»

پیروزی حتمی حق بر باطل

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه به اصل بنیادین پیروزی حق اشاره کرد و گفت: «در قرآن کریم آمده است که در تمامی دوران‌ها، حق بر باطل پیروز خواهد بود و امکان ندارد که باطل بر حق قیام کند، مگر آن‌که در نهایت شکست بخورد.»

وی همچنین با یادآوری یک قاعده اساسی دینی، افزود: «پیامبر اکرم (ص) اصل مهمی را بیان فرمودند که “لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ فی مَعصِیَةِ الخالِق”؛ یعنی در هیچ موردی، طاعت از مخلوق، مقدم بر فرمان خالق نیست. هر کسی بخواهد سخن دیگری را بر قرآن مقدم بدارد، از این اصل اساسی بازمانده است.»

تعامل متقابل علم و قرآن

ایشان در پایان سخنان خود به تبیین رابطه متقابل میان علما و کتاب خدا پرداخت و گفت: «علما به واسطه قرآن به علم رسیده‌اند و قرآن نیز به واسطه آنان شناخته شده و در جامعه شناخته شده است. در واقع، علما محوریت علمی خود را از قرآن می‌گیرند و قرآن نیز به واسطه حضور آنان بر جامعه قائم می‌ماند.»

قرائت قرآن صرفا برای ثواب نیست

آیت‌الله جوادی آملی گفتند: قرآن تنها کتابی نیست که انسان صرفاً برای کسب ثواب آن را بخواند؛ بلکه قرآن در واقع یک کتاب تحقیق علمی است. این جهان و تمام ذرات آن، بر پایه علم استوار است. علم اساساً از قرآن نشئت گرفته است، چرا که قرآن تأکید می‌کند هیچ چیز بدون سبب و بدون راه علمی ثمری ندارد. تمام علومی که بشر تاکنون به دست آورده است در واقع در اثر آزمایش‌های طبیعی و در پی یافتن این سبب‌ها و علت‌ها بوده است.

تمام علوم هستی از همان دانش قدسی الهی است که خداوند به ما عطا کرده است و بشر هیچ علمی را از خودش ندارد، بلکه همه‌ آن‌ها را از جهان می‌آموزد و در واقع این جهان، کتاب و دفتر الهی است لذا امیرالمؤمنین(ع) فرمودند که به وسیله قرآن به علم رسیده‌اند: «بِالْقُرْآنِ عَلِمُوا»؛ یعنی اولیای الهی با قرآن به علم دست می‌یابند. سپس فرمودند: «و بِهِمْ عُلِمَ الْکِتَابُ»؛ یعنی قرآن به واسطه اولیای الهی شناخته و گسترده می‌شود.

ایشان در ادامه فرمودند: «بِهِ قَامُوا و بِهِمْ قَامَ الْکِتَابُ»؛ یعنی آن‌ها با قرآن قیام کردند و قرآن نیز به واسطه حضور و عملِ آنان است که قائم می‌ماند. این بیان نورانی در اواخر نهج‌البلاغه نیز مورد تأکید قرار گرفته است که فرمودند: «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا...» تا رسید به این جمله؛ هِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَ بِهِ عُلِمُوا وَ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا.

طلاب تفسیر قرآن را مباحثه کنندبنابراین، برای اینکه قیام به قرآن محقق شود، این امر باید از طریق خودِ علما صورت گید. پیشنهاد بنده این است که همان‌گونه که در مباحث علمی و دروس عادی با دوستان علمی خود گفت‌وگو می‌کنیم، دوره‌هایی را نیز برای مباحثه قرآن اختصاص دهیم؛ حتی اگر این دوره دو ماه طول بکشد. لازم نیست حتماً به دنبال تفسیرهای بسیار عمیق و پیچیده باشیم، بلکه هدف این است که خطوط کلی و کلیدهای اصلی قرآن را درک کنیم تا هر زمان که نیاز بود، بتوانیم برای مراجعه به آن‌ها اقدام کنیم.

حداقل در طی دو ماه، یک دوره مباحثه قرآنی داشته باشیم زیرا متن قرآن کلام خداوند است و فهم آن نیز به وسیله اهل بیت(ع) و با دسترسی به راهنمای صحیح میسر می‌شود. نباید چنان باشد که ما قرآن را تنها برای کسب ثواب شب جمعه و روز جمعه بخوانیم؛ بلکه وظیفه همه ماست که یک تعامل مستمر با قرآن داشته باشیم.

می‌توانیم با دوستان خود عهد ببندیم که از فردا، حتی با یک آیه، شروع کنیم؛ به گونه‌ای که مانند آنچه در تفسیر المیزان آمده، هدف از خواندن، درک پیام و مقصود خداوند باشد. اگر در طی این دو ماه، یک دور قرآن را بررسی کنیم و با تفسیر آن آشنا شویم، در واقع راهنمای قرآن را به دست آورده‌ایم.

این راهنمایی باعث می‌شود که در بسیاری از مسائل و عرصه‌های زندگی، بتوانیم به پیروزی برسیم. هر تفسیری که با اندیشه و نیاز شما سازگار باشد، از دیدگاه ما نورانی و نیکو است، اما شرط اصلی این است که خودتان را درگیر خواندن تفاسیر بسیار طولانی و سنگین نکنید تا از مسیر اصلی باز نمانید؛ بلکه با نگاهی هدفمند، از کلیدهای قرآن بهره‌مند شوید.

در برخی کتاب‌ها، شبهاتی مطرح شده است که برای پاسخ به آن‌ها، چهار نسل در طول ۴۰سال تلاش کرده‌اند تا اثری را به رشته تحریر درآورند؛ هرچند تمام این تلاش‌ها تنها ذره‌ای از عظمت قرآن کریم است. با این حال، حشر ما باید حشر قرآنی باشد. بنابراین، ضروری است که در ظرف دو ماه، یک دور قرآن را بررسی کنیم تا در مواجهه با هر پرسشی، بتوانیم به جایگاه آن در قرآن استناد کنیم.

پیروزی از آن ماست

آیت‌الله جوادی آملی افزودند : قرآن کریم به ما آموخته است در جریان نبردهای حق و باطل هرگز هراسی نداشته باشیم، زیرا در تمام میدان‌ها، حق پیروز است. اگرچه امروز دشمنان حمله کرده‌اند و رهبر ما، دانشمندان، بسیجیان عزیز و بسیاری از مردم در این راه شهید شده‌اند اما ایمان داریم که پیروزی از آن ماست.

برای نمونه، وقتی به وقایع میناب می‌نگریم، از صلابت مردم متحیر می‌شویم؛ مادری را می‌بینیم که در اوج مصیبت و با کفشی ساده، چنان استوار ایستاده که حتی گریه کردن را فراموش کرده است. این استقامت نشان می‌دهد که ما هرگز تسلیم این درندگانی که رحم نمی‌کنند، نخواهیم شد. یقین داریم که پیروزی نتیجه اصرار ما بر قرآن است.

خداوند در قرآن بسیاری از موارد، مسائل مربوط به جنگ، مبارزات، شورش‌ها و توطئه‌ها علیه اسلام را مطرح کرده و وعده داده است که حق، باطل را در هم می‌کوبد (لِـيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ). این حقیقت که قرآن محور علم و قیام است، به این دلیل است که قرآن حرف روز را می‌زند. بنابراین، نباید نگران بود چون هر کجا جنگی میان حق و باطل درگیرد، پیروزی نهایتاً از آنِ حق است.

شجاعانه در برابر دشمن بایستیم

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کردند : یکی از دستورات رسمی اسلام، پرورش جوانمردی، شجاعت و مبارزپروری است. در روایاتی که از امامان معصومین علیهم‌السلام نقل شده، بر این نکته تأکید شده است که علی بن ابی‌طالب الگوی تمام این صفات است. ما در احکام نماز و وضو، به این صورت عمل نمی‌کنیم که بگوییم جد ما چنین گفت یا فلان شخص چنین فرمود، بلکه بر اساس قواعد شرعی عمل می‌کنیم. اکنون نیز در مواجهه با دشمنی که به خاک ما تاخته است، باید همان روحیه شجاعت را داشته باشیم.

وقتی کسی در برابر دشمن می‌ایستد و می‌گوید اگر مسئولیتی باشد یا کمکی لازم باشد، من پشت شما هستم، در واقع نقش ضامن را ایفا می‌کند. در فقه، ضمانت به معنای این است که بدهی از ذمه بدهکار خارج شده و به ذمه ضامن منتقل می‌شود. این انتقال لزوماً نیازمند عقد رسمی با ایجاب و قبول و شرایط پیچیده نیست، بلکه همین که کسی عهده‌دار مسئولیتی شود، در حکم ضامن است. در واقع، حق از ذمه فردی به ذمه دیگری منتقل می‌شود.



بنابراین، وقتی می‌گوییم با باطل بجنگید و اگر مسئولیتی است، من مسئول هستم، این همان روحیه جوانمردی است که دستور دین ماست. این تکیه بر قدرت الهی و حمایت از مبارزان، همان معنای عمیقی است که در تعبیر «به قرآن علم یافتن» و «به وسیله آن قیام کردن» نهفته است.