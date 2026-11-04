به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، در گروه ب دسته ۹۵- کیلوگرم حمید رضا زارعی از ایران وزنه ۲۰۶ کیلویی را بالای سر برد، اما در دو تلاش در سد وزنه ۲۱۳ کیلویی ناکام ماند و در رده سوم قرار گرفت.

در مجموع دو حرکت زارعی در گروه ب با ۳۶۷ کیلوگرم چهارم شد. رستمی نیز با ۳۷۱ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت.

زارعی پیش از این در یک ضرب و در حرکت اول در سد وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی متوقف شد، اما در حرکت دوم وزنه ۱۶۱ کیلویی را بالای سر برد و در حرکت سوم در سد وزنه ۱۶۷ کیلویی هم متوقف شد و در رده پانزدهم این گروه قرار گرفت. در یک ضرب کیانوشی رستمی وزنه بردار ایرانی که در گروه سی حضور داشت الاصل کوزوو با ۱۷۰ کیلوگرم اول شد.

رقابت‌های گروه آ بعد از ظهر برگزار می‌شود.