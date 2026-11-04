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نود و یکمین دوره رقابتهای وزنه برداری مردان و سی و چهارمین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۶ امروز در نینگبو چین ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، در گروه ب دسته ۹۵- کیلوگرم حمید رضا زارعی از ایران وزنه ۲۰۶ کیلویی را بالای سر برد، اما در دو تلاش در سد وزنه ۲۱۳ کیلویی ناکام ماند و در رده سوم قرار گرفت.
در مجموع دو حرکت زارعی در گروه ب با ۳۶۷ کیلوگرم چهارم شد. رستمی نیز با ۳۷۱ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت.
زارعی پیش از این در یک ضرب و در حرکت اول در سد وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی متوقف شد، اما در حرکت دوم وزنه ۱۶۱ کیلویی را بالای سر برد و در حرکت سوم در سد وزنه ۱۶۷ کیلویی هم متوقف شد و در رده پانزدهم این گروه قرار گرفت. در یک ضرب کیانوشی رستمی وزنه بردار ایرانی که در گروه سی حضور داشت الاصل کوزوو با ۱۷۰ کیلوگرم اول شد.
رقابتهای گروه آ بعد از ظهر برگزار میشود.