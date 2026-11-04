برخورد جدی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در اراک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک از برخورد با ۱۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: با افراد سودجو که اقدام به قطعه‌بندی و خرد کردن زمین‌های کشاورزی می‌کنند به شدت برخورد می‌شود.