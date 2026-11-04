برخورد جدی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در اراک
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک از برخورد با ۱۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: با افراد سودجو که اقدام به قطعهبندی و خرد کردن زمینهای کشاورزی میکنند به شدت برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پژمان حیدری با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان مهمترین منبع تأمین و حفظ امنیت غذایی جامعه اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد سودجو با فعالیت در این زمینه موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی شدهاند که با آنها برخورد میشود. وی افزود: در این راستا از ابتدای امسال گشتهای حفاظت از اراضی کشاورزی فعال شدند و به متخلفانی که اقدام به تغییر کاربری کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز میکنند، اخطارهای لازم داده میشود. مدیر جهاد کشاورزی اراک با بیان اینکه از ابتدای امسال با ۱۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی و فنسکشی در زمینهای کشاورزی برخورد شده، تأکید کرد: با افراد سودجو که اقدام به قطعهبندی و خرد کردن زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری میکنند به شدت برخورد میشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: به تغییر کاربریهایی که منجر به افزایش درآمد و تولید پایدار میشود و همچنین واگذاری زمین کشاورزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی و تغییر کاربریهای دارای مجوز و هدفمند، اجازه داده شده و هیچگونه مخالفتی نمیشود.