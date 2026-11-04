بلیت دیدار تراکتور و خیبر خرم‌آباد از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه، ۱۳ آبان‌ماه، به‌صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دیدار تیمهای تراکتور و خیبر خرم‌آباد از هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر، از ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.

بلیت این دیدار از امروز صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور به فروش می‌رسد.

باشگاه تراکتور با توجه به جریمه اعمال‌شده به دلیل عدم تطابق آمار بلیت‌های فروخته شده با تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه و تأکید سازمان لیگ، از هواداران درخواست کرده است پیش از حضور در ورزشگاه، حتماً به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند تا آمار بلیت‌فروشی با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه مطابقت داشته باشد.

هواداران می‌توانند بلیت این دیدار را از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور https://ticket.tractor-club.com تهیه کنند.