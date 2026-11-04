در حالی که استکبار جهانی در پی تضعیف اراده ملت است، مردم و دانش‌آموزان شهرستان قدس امروز با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی بی‌باکانه در برابر ظلم را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و بویژه دانش آموزان با شعار اسکتبار ستیزی، وحدت و مقاومت در شهرستان قدس برگزار شد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور پرجمعیت در مسیر‌های تعیین‌شده، با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی بی‌باکانه ملت ایران در برابر تمامی توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

حضور چشمگیر دانش‌آموزان و دانشجویان در صف‌های نخست این راهپیمایی، جلوه‌ای از آگاهی و آینده‌سازی نسل جدید ایران اسلامی بود که با شعار‌های استکبارستیزی، وحدت و مقاومت، از پیوند عمیق میان ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی خبر دادند.