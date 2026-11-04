سیدجواد موسوی، دبیر اجرایی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم طلاب و روحانیون اهل‌سنت، از روند برگزاری مراحل استانی و برنامه‌های آتی این رویداد خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدجواد موسوی، دبیر اجرایی این دوره، گفت: مرحله استانی مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان، از ماه شهریور آغاز شده و تا بهمن‌ماه سال جاری در ۱۲ استان کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: «تاکنون مسابقات در استان‌های کرمانشاه، خراسان جنوبی و گلستان برگزار شده است.»

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از شرکت‌کنندگان مرحله استانی موجود است، گفت: «با توجه به تفاوت جمعیت طلاب در استان‌های مختلف، آمار شرکت‌کنندگان متغیر است؛ اما در استان‌های کرمانشاه و خراسان جنوبی ۸۰ نفر و در استان گلستان ۱۵۰ نفر در این مسابقات شرکت کردند.»

رشته‌های مسابقات و مسیر رسیدن به مرحله کشوری

این مسابقات که تحت نظارت شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت برگزار می‌شود، در رشته‌های مختلف شامل حفظ (کل، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۱ جزء) و قرائت (تحقیق و ترتیل) برگزار می‌گردد. دبیر اجرایی تأکید کرد که برگزیدگان مرحله استانی در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل و ۲۰ جزء، راهی مرحله کشوری خواهند شد که مقرر است سال آینده برگزار گردد.

برنامه‌های تکمیلی و آزمون مفاهیم

موسوی همچنین از برنامه‌های جدید این دوره خبر داد و گفت: «در کنار مسابقات اصلی، سال آینده آزمون سراسری «مفاهیم و ترجمه قرآن» ویژه طلاب، روحانیون، اعضای خانواده و فرزندان آنان به صورت برخط برگزار خواهد شد. این آزمون مستقل از مسابقات اصلی بوده و شرکت در آن برای تمامی علاقه‌مندان بدون محدودیت است.»

درباره مسابقات قرآن طلاب اهل‌سنت

مسابقات قرآن کریم طلاب و روحانیون اهل‌سنت با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح دانش قرآنی در میان طلاب و روحانیون برگزار می‌شود. این رویداد زیر نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت و در قالب رشته‌های مختلف حفظ و قرائت، طی مراحل استانی و کشوری اجرا می‌گردد.