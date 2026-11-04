جلوه هایی از حضور حماسی مردم خراسان شمالی در راهپیمایی ۱۳ آبان
مردم خطه باب الرضا در روز مبارزه با استکبار جهانی ، حضور پرشور خود را به رخ جهانیان کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، یوم الله سیزدهم آبان امسال، در شرایطی که ایران اسلامی تجربه دو جنگ تحمیلی دوم و سوم و حوادث تلخ و خونبار ناشی از تجاوز و دشمنی معاندان را پشت سر گذاشته و ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد شهید و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، شخصیتها و هموطنان عزیز خود است، بزرگداشت این روز تاریخی، جلوهای از تجدید عهد با آرمانهای شهیدان، پاسداشت استقلال و عزت ملی و تأکید بر ایستادگی در برابر سیاستهای سلطهجویانه قدرتهای استکباری خواهد بود.
حضور باشکوه مردم شیروان در راهپیمایی ١٣ آبان
حضور باشکوه مردم شیروان در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم شیروان در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم شیروان در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم شیروان در راهپیمایی ١٣ آبان
حضور باشکوه مردم جاجرم در راهپیمایی ١٣ آبان
حضور باشکوه مردم جاجرم در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم جاجرم در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم جاجرم در راهپیمایی ١٣ آبان حضور باشکوه مردم جاجرم در راهپیمایی ١٣ آبان
حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان
حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان حضور پرشور مردم بخش بام و شهرهای درق ، سنخواست و سملقان در راهپیمایی یوم الله ١٣ آبان