برداشت ۱۲۰ هزار تن انار از باغات ساوه ، بزرگترین باغات یکپارچه انار کشور
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه از پیشبینی تولید ۱۲۰ هزار تن انار در قطب انارستان ایران خبر داد و گفت: حدود ۸۵۰۰ هکتار باغ انار در این شهرستان وجود دارد که از نظر وسعت بزرگترین باغات یکپارچه انار کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمودرضا خلیلی افزود: حدود ۲۵ درصد از انار تولیدشده در ساوه قابلیت فرآوری به رب، آب و سایر محصولات را دارد. مسئول مرکز حومه جهاد کشاورزی ساوه نیز با اشاره به تنوع ارقام انار در این شهرستان اظهار داشت: رقم ملس ساوه بیشترین سطح تولید را در باغات به خود اختصاص داده است. محمدرضا شریعتی تأکید کرد: برند انار ساوه ثبت جهانی شده و حدود ۲۵ درصد از کل تولید محصول انار این شهرستان قابلیت صادرات دارد.