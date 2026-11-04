سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: آماده‌ایم مذاکرات با ایران، عربستان و کشور‌های منطقه را تقویت کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر آمادگی پکن برای تقویت گفت‌و‌گو با ایران، عربستان سعودی و دیگر کشور‌های منطقه بر حمایت این کشور از حل‌وفصل اختلافات از مسیر مذاکره تأکید کرد.

مائونینگ در نشست خبری در پکن در پاسخ به پرسشی درباره دیدار‌های جداگانه وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با مقام‌های امنیتی ایران و عربستان سعودی، گفت: چین آماده است به تلاش‌های فعال خود برای پیشبرد گفت‌و‌گو و کاهش تنش‌ها ادامه دهد.

او همچنین با اشاره به آمادگی پکن برای ایفای نقش در تقویت ارتباطات و گفت‌و‌گو میان طرف‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که راه‌حل اختلافات منطقه‌ای باید از مسیر مذاکره و تفاهم دنبال شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وانگ یی روز دوشنبه در پکن با علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، به‌صورت جداگانه دیدار و درباره تحولات خاورمیانه و منطقه خلیج فارس گفت‌و‌گو کرد.

چین در این دیدار‌ها بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی اختلافات، تقویت اعتماد متقابل و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرد.