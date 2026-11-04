دو مستند مظفرآباد و دشت تشنه از تولیدات سیمای مرکز قم، در میان ۲۸ اثر منتخب بخش مسابقه فیلم مستند دومین جشنواره ملی آب به قیمت جان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دو مستند مظفرآباد و دشت تشنه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی معارف‌وند، از تولیدات سیمای مرکز قم، پس از ارزیابی آثار ارسالی به دومین جشنواره ملی آب به قیمت جان، به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، از مجموع ۵۰۹ اثر ارسال‌شده در بخش‌های مختلف، ۲۸ اثر برای رقابت در بخش فیلم مستند انتخاب شده‌اند که دو مستند تولیدی سیمای قم نیز در میان آثار راه‌یافته قرار دارند.

دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان به همت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تهران برگزار می‌شود و آیین اختتامیه آن از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه، همراه با اکران آثار منتخب و معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.