به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در میان راهپیمایان یوم‌الله ۱۳ آبان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما از حضور حماسی مردم به ویژه جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: سیزدهم آبان، نماد استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بیگانه است.

ارسلان زارع افزود: استان بوشهر با برخورداری از مردمی نجیب و مقاوم، همواره در مسیر استقلال‌طلبی و پاسداری از ایران اسلامی پیشگام بوده‌اند و امروز نیز با وحدت و انسجام برای استمرار این عزت و اقتدار در صحنه حضور یافته‌اند.

استاندار بوشهر با اشاره به جلوه‌های حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی اضافه کرد: مردم این استان به‌خوبی با این حضور باشکوه نشان دادند که با وفاق، انسجام و همدلی، مسیر عزت و سربلندی را می‌پیمایند.

زارع با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی بیانه کرد: ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان بوشهر با اتکا به همدلی و همبستگی، در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و با حفظ اقتدار و اعتماد به توانمندی‌های داخلی، مسیر پیشرفت و توسعه کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.