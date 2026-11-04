راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرستان پاکدشت، با حضور چشمگیر دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم و با هدف محکومیت جنایات استکبار جهانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، شهرستان پاکدشت شاهد برگزاری راهپیمایی پرشور ضد استکبار با مشارکت گسترده مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان بود.

حضور چشمگیر دانش‌آموزان در صف‌های نخست این مراسم، جلوه‌ای از آگاهی و آینده‌سازی نسل جوان پاکدشت در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و استقلال کشور بود. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای حماسی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، بر ایستادگی بی‌باکانه ملت ایران در برابر تمامی تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

این اجتماع، پاسخی قاطع به تلاش‌های استکبار جهانی برای تضعیف اراده ملت ایران و نمادی از پیوند عمیق میان نسل جوان و آرمان‌های مبارزه با ظلم بود.