معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شرکت فولاد کاویان خوزستان،بر ضرورت تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان، حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌وگو و توجه به بهره‌وری نیروی کار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروانه رضایی بختیاری با همراهی سیدناصر حسینی، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، از شرکت فولاد کاویان بازدید کرد. در این بازدید، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در بخش‌های مختلف خط تولید، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و فرآیند تولید این مجموعه صنعتی قرار گرفت و ضمن گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با کارگران، از تلاش‌ها و زحمات آنان در عرصه تولید قدردانی و به آنان خداقوت گفت.

مدیرعامل شرکت فولاد کاویان گزارشی از روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، اقدامات انجام‌شده و شرایط فعالیت این مجموعه ارائه کرد. در ادامه این بازدید، نشست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران شرکت فولاد کاویان در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد.

پروانه رضایی بختیاری در این نشست، با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه فولاد کاویان و ارزیابی مثبت از فضای مدیریتی و تعاملات موجود در این شرکت، گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی در حوزه روابط کار، تقویت تعامل مستقیم میان کارگر و کارفرما و فراهم‌کردن زمینه حل مسائل از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم است؛ چراکه هرچه مداخله دولت در روابط میان کارگر و کارفرما به حداقل برسد و طرفین بتوانند مسائل خود را با تعامل و مسئولیت‌پذیری حل‌وفصل کنند، شرایط برای فعالیت بهتر و آرامش محیط کار فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد مسئولانه کارفرمایان و کارگران در شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور عزیزمان افزود: برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قابل توجه مراجعات کارگران برای دریافت بیمه بیکاری، همراهی و ملاحظه کارفرمایان و همچنین تعهد کارگران موجب شد بسیاری از مسائل با کمترین تنش مدیریت شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و وطن‌دوستی جامعه کار و تولید کشور است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گسترش اختلافات کارگری و کارفرمایی افزود: گاهی یک اختلاف محدود در محیط کار، در صورت طی‌شدن نادرست فرآیند‌های رسیدگی، به مسئله‌ای پیچیده و گسترده تبدیل می‌شود؛ ازاین‌رو باید پیش از ورود اختلافات به مراحل شکایت و دادرسی، زمینه گفت‌و‌گو و مذاکره مستقیم میان کارگر و کارفرما فراهم شود و ادارات کار نیز با رویکرد مشورتی و تسهیل‌گرانه به حل مسائل کمک کنند.

رضایی بختیاری همچنین با اشاره به ضرورت کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در فرآیند‌های مرتبط با روابط کار گفت: کارفرمایان باید با برنامه‌ریزی مشخص، بررسی مطالبات نیروی انسانی و برگزاری نشست‌های مستقیم با کارگران، مسائل را بدون واسطه پیگیری کنند تا از شکل‌گیری اختلافات و تحمیل هزینه‌های اضافی به مجموعه‌های تولیدی و نیروی کار جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مجموعه‌های تولیدی دانست و گفت: بسیاری از دستاورد‌ها و موفقیت‌ها نتیجه مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی، استفاده از تجربه‌های گذشته و توجه به تمام اجزای سازمان است. همان‌طور که در یک زنجیره، استحکام کل مجموعه به ضعیف‌ترین حلقه آن وابسته است، در یک واحد صنعتی نیز توجه به همه بخش‌ها و کارکنان، از ارکان اصلی پایداری و موفقیت مجموعه به شمار می‌رود. توجه به نیروی انسانی و رضایتمندی کارکنان، اقدامی هوشمندانه است که می‌تواند به افزایش انگیزه، ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد مجموعه منجر شود. تجربه‌های گذشته نیز سرمایه ارزشمندی هستند که باید در مسیر توسعه و پیشرفت مورد استفاده قرار گیرند.

رضایی بختیاری با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بهره‌وری نیروی کار گفت: بهره‌وری باید به یکی از محور‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و تولید تبدیل شود. افزایش دستمزد‌ها نیز باید در کنار ارتقای تولید و بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد تا ضمن بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت و پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به وضعیت دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور افزود: بخش زیادی از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی همچنان در محدوده حداقل دستمزد قرار دارند و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به معیشت و رفاه نیروی انسانی را نشان می‌دهد. در این میان، تفاوت میان مجموعه‌هایی که به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی خود توجه می‌کنند با بنگاه‌هایی که صرفاً به دنبال کاهش هزینه‌های نیروی کار هستند، کاملاً مشهود است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از مدیریت و کارکنان شرکت فولاد کاویان و همچنین همراهی مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، فضای پرنشاط و انگیزه بالای کارکنان این مجموعه را قابل توجه دانست و تأکید کرد: توجه به نیروی انسانی، تقویت روحیه همدلی، مدیریت اثربخش و ایجاد محیط کاری رضایت‌بخش، از عوامل مهم موفقیت و تداوم تولید در واحد‌های صنعتی است.