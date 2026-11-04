به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امین پاکزاد، دبیر اجرایی این جایزه با تأکید بر اینکه فعالیت این رویداد نباید صرفاً به معرفی برگزیدگان و برگزاری مراسم اختتامیه محدود بماند، از پیش‌بینی حمایت‌های متنوع برای تولید و انتشار آثار جدید خبر داد.

وی افزود: در این دوره علاوه بر جوایز نقدی، گرنت‌ها و حمایت‌های تولیدی نیز در نظر گرفته شده است تا هم زمینه برای تولید آثار تازه فراهم شود و هم آثار برگزیده امکان دیده‌شدن و انتشار گسترده‌تری پیدا کنند.

دستاورد دوره دوم: ورود روایت پیشرفت به قلمروهای متنوع

پاکزاد با اشاره به نتایج دور دوم این جایزه تصریح کرد : دومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت با ۱۰ بخش تخصصی و یک بخش ویژه حکمرانی برگزار شد و موفق شد طیف وسیعی از آثار را شناسایی کند.

کتاب: از تعداد انگشت‌شماری اثر در اوایل دهه ۹۰ به چند صد عنوان کتاب در حوزه‌های دفاعی، علمی، فرهنگی و کودک رسیدیم. در این دوره ۲۳۰ اثر داوری شد و ۱۲ اثر برگزیده و شایسته تقدیر شدند.

از تعداد انگشت‌شماری اثر در اوایل دهه ۹۰ به چند صد عنوان کتاب در حوزه‌های دفاعی، علمی، فرهنگی و کودک رسیدیم. در این دوره ۲۳۰ اثر داوری شد و ۱۲ اثر برگزیده و شایسته تقدیر شدند. سینما و تلویزیون: حدود ۲۰۰ اثر از جمله فیلم‌های «منصور»، «خدای جنگ»، «اسفند» و سریال‌های «ذهن زیبا» و «ناریا» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

حدود ۲۰۰ اثر از جمله فیلم‌های «منصور»، «خدای جنگ»، «اسفند» و سریال‌های «ذهن زیبا» و «ناریا» مورد ارزیابی قرار گرفتند. رسانه و مطبوعات: بیش از ۱۵۰۰ اثر خبری و تحلیلی ثبت شد که نقش رسانه‌ها در آرشیو کردن دستاوردها برجسته بود.

بیش از ۱۵۰۰ اثر خبری و تحلیلی ثبت شد که نقش رسانه‌ها در آرشیو کردن دستاوردها برجسته بود. فضای مجازی و هنر: رصد ۶۰ کنشگر و میکرورسانه، و بررسی بیش از ۵۰۰ اثر هنری و تجسمی از دیگر اقدامات این دوره بود.

رصد ۶۰ کنشگر و میکرورسانه، و بررسی بیش از ۵۰۰ اثر هنری و تجسمی از دیگر اقدامات این دوره بود. هیأت و رویدادها: ارزیابی بیش از ۲۰ هیئت مذهبی و ۵۰ رویداد فرهنگی از جمله اردوهای راهیان پیشرفت.

چهار رویکرد اصلی در دوره سوم

پاکزاد اعلام کرد که سومین دوره جایزه بر چهار محور استوار است:

۱. مردمی‌سازی: خروج جایزه از حلقه فعالان حرفه‌ای و دعوت از اقشار مختلف جامعه برای مشارکت در تولید محتوا.

۲. بین‌المللی‌شدن: با توجه به توجه جهانیان به ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر (رمضان)، آثار بین‌المللی و تولیدات ویژه مخاطب خارجی نیز داوری خواهند شد.

۳. اثربخشی: تمرکز بر میزان تأثیرگذاری آثار در امیدآفرینی و تغییر نگرش مخاطب، فراتر از صرفاً کیفیت فنی.

۴. روایت جنگ: پیوند دادن روایت جنگ‌های اخیر با اقتدار کشور و بازتاب آن در قالب‌های فرهنگی.

تقویم اجرایی و بخش‌های جدید

فراخوان شعار: از ۲۶ مهر تا ۱۱ آبان از طریق پیام‌رسان بله (@Nabze_Pishraft) و سایت pish-raft.ir دریافت شد.

از ۲۶ مهر تا ۱۱ آبان از طریق پیام‌رسان بله (@Nabze_Pishraft) و سایت دریافت شد. فراخوان آثار: از هفته سوم آبان تا پایان آذرماه.

از هفته سوم آبان تا پایان آذرماه. داوری و اعلام نتایج: فرایند داوری در دی‌ماه انجام و نتایج در هفته پایانی دی یا اوایل بهمن اعلام خواهد شد.

بخش‌های جدید و پویش‌های مردمی

علاوه بر بخش‌های تکراری، بخش‌های «دانش‌آموزی»، «دانشجویی» و «بین‌الملل» به لیست بخش‌ها اضافه شده‌اند. همچنین پویش‌های مردمی با محوریت بانوان، مساجد، هیئت‌ها و دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

برنامه‌های فراتر از تقدیر؛ از مدرسه روایت تا باشگاه راویان

دبیر اجرایی جایزه تأکید کرد که هدف، ایجاد یک جریان مستمر فرهنگی است، نه تنها یک مراسم اهدای جایزه. برنامه‌های کلیدی این دوره عبارتند از:

مدرسه روایت: تربیت و توانمندسازی راویان جدید از طریق کارگاه‌های آموزشی و انتقال تجربه.

تربیت و توانمندسازی راویان جدید از طریق کارگاه‌های آموزشی و انتقال تجربه. حمایت تولیدی: اعطای گرنت و حمایت‌های مالی برای تولید آثار تازه و انتشار گسترده آثار برگزیده.

اعطای گرنت و حمایت‌های مالی برای تولید آثار تازه و انتشار گسترده آثار برگزیده. نبض پیشرفت: راه‌اندازی میکرورسانه و پایگاه مرجع به نشانی pish-raft.ir برای معرفی آثار و کنشگران.

راه‌اندازی میکرورسانه و پایگاه مرجع به نشانی برای معرفی آثار و کنشگران. باشگاه راویان پیشرفت: شکل‌گیری شبکه‌ای برای ارتباط مستمر فعالان و تقویت نقش‌آفرینی در شهرستان‌ها.

بخش ویژه «چهره روایت سال» و توجه به رهبر شهید انقلاب

در این دوره، بخش ویژه‌ای با عنوان «چهره روایت سال» برای معرفی چهره‌های علمی، هنری و اندیشه‌ای که آثار برجسته‌ای در این حوزه داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. انتخاب این چهره‌ها با رأی مردم و فعالان انجام می‌شود. همچنین با توجه به جایگاه رهبر معظم انقلاب به‌عنوان پرچمدار روایت پیشرفت، نشست‌هایی درباره پیام ایشان به دومین دوره جایزه و جایگاه این گفتمان در منظومه فکری ایشان برگزار خواهد شد.

هفته روایت پیشرفت

در هفته اول بهمن‌ماه، نمایشگاه دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه برگزار می‌شود و پنل‌های تخصصی متناسب با بخش‌های مختلف جایزه برگزار خواهد شد.