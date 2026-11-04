نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت شناخت دستاورد‌های انقلاب اسلامی گفت: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، عدالت، عزت ملی و سبک زندگی اسلامی از مهم‌ترین محور‌های پیشرفت کشور و عبور از چالش‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در اجتماع مردم لرستان به مناسبت ۱۳ آبان در مصلای الغدیر خرم‌آباد، با گرامیداشت روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از مردم لرستان به‌عنوان مردمی فداکار و انقلابی یاد کرد و گفت: این استان با تقدیم بیش از ۶ هزار شهید در راه اسلام و انقلاب، نقش برجسته‌ای در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب با تبیین دستاورد‌های چهار دهه نخست انقلاب، مسیر حرکت کشور در دهه‌های آینده را ترسیم کرده‌اند و نسل جوان برای ساختن آینده‌ای بهتر باید گذشته را به‌درستی بشناسد و از تجربه‌های آن درس بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، ثبات و امنیت، حفظ تمامیت ارضی، پیشرفت علمی و فناوری، گسترش مشارکت مردمی، ارتقای بینش سیاسی، عدالت در توزیع امکانات، افزایش معنویت و اخلاق و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری را از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به حفظ تمامیت ارضی کشور در دوران دفاع مقدس افزود: برخلاف دوره‌های گذشته تاریخ ایران که بخش‌هایی از خاک کشور جدا شد، ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعث، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

وی همچنین پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور را نتیجه اتکا به ظرفیت جوانان دانست و تأکید کرد: امروز توانمندی ایران در حوزه‌های مختلف علمی، دفاعی، موشکی و پهپادی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب، علم و پژوهش را نخستین محور پیشرفت کشور دانست و گفت: ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ، حاصل دانش، پژوهش و خودباوری جوانان است و باید این مسیر با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، معنویت و اخلاق را از دیگر الزامات پیشرفت کشور برشمرد و با تأکید بر ضرورت گسترش تواضع، احترام به دیگران و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزود: در شرایط فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، حمایت از همسایگان و خانواده‌های نیازمند، مسئولیتی انسانی و دینی است.

وی در ادامه، عزت ملی و مرزبندی با دشمن و اصلاح سبک زندگی بر مبنای ارزش‌های اسلامی را از دیگر توصیه‌های گام دوم انقلاب عنوان کرد و گفت: سبک زندگی دینی باید در پوشش، رفتار، آراستگی و شیوه زندگی فردی و اجتماعی نمود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی، ابراز امیدواری کرد؛ ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، دانش و همبستگی، از چالش‌های پیش‌رو عبور کند.