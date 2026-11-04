سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی و بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از پنج‌شنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد. در مناطق مرتفع و سردسیر نیز بارش برف پیش‌بینی شده است.

استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، گیلان، تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، اصفهان، فارس، بوشهر، زنجان، اردبیل، مازندران و گلستان در روز‌های مختلف تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این سامانه است.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و سفر‌های غیرضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند. همچنین دستگاه‌های امدادی، راهداری و شهرداری‌ها باید برای مدیریت روان‌آب‌ها، بازگشایی آبرو‌ها و برف‌روبی در مناطق کوهستانی آماده باشند.

مدیریت مصرف برق و گاز، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره و حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر وزش باد شدید نیز مورد تأکید قرار گرفته است.