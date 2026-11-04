به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حمیدرضا حاجی بابایی ادامه داد: امام شهید اُمّت اتحاد ۹۰ میلیونی مردم ایران را به عنوان یک حرکت توحیدی و مقدس می‌دانست و همین ۹۰ میلیون ایرانی برای حفظ نظام و ایران ایستادند و کشور را نجات دادند.

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان روزی است که دست آمریکا به خون دانش آموزان آغشته شد. دانش آموزانی که آینده خوبی را می‌خواستند، به دنبال یک زندگی خوب بودند و قرار بود خدمتگزار ملت پرافتخار ایران باشند، اما با دست جنایتکار آمریکا به شهادت رسیدند.

وی افزود: این کار و خوی جنایتکارانه آمریکا ادامه یافت و هرسال و زمان در برابر ملت ایران ایستاد، اما مگر مردم ایران چه می‌خواستند؟ دنبال یک زندگی خوب، حیات طیبه و ایران سرفراز در سایه اهل بیت بودند. ملت ما با هیچکسی جنگ نداشته، ندارد و نخواهد داشت به جز این‌که کسی بخواهد به غیرت و غرور ما تجاوز کند.

وی خاطرنشان کرد: کار به جایی رسیده که آمریکای جنایتکار، مدرسه میناب را با همه عظمت و مظلومیت به خاک و خون کشید و این، خوی درندگی آمریکا است.

حاجی بابایی گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه، پژوهشگران آمریکایی، تحلیلی را به ترامپ دادند و گفتند اگر دیر بجنبید ایران یک جهش بزرگ بین المللی خواهد داشت و ابرقدرت خواهد شد. این اتفاق سه دلیل دارد و نخست این است که ایران هزاران سال تمدن تاریخی دارد، دوم این‌که این تمدن به هزار و ۴۰۰ سال اسلام ناب نیز مزیّن است و سوم نیز این است که ملت ایران جزو هوشمندترین ملت‌های دنیا هستند.

وی ادامه داد: امام شهید ما گفته بود که ما به قله نزدیک شده‌ایم در حالی که برخی تفسیر نابجا کردند و طعنه زدند و یکبار هم ایشان فرمودند که نزدیک شدن به قله سختی‌های فراوانی خواهد داشت. برای همین است که آمریکا جنگ ۱۲ روزه را شروع کرد و نتیجه را هم در همان جنگ دیدیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در دوران جنگ یکپارچه در مقابل آمریکا ایستاد درحالی که آمریکایی‌ها تحلیل کرده بودند ۷۰ درصد مردم ایران با آنها هستند و در جنگ به کشور خود پشت می‌کنند.

وی اظهار کرد: هدف آمریکا هدف قراردادن همزمان تمدن، اسلام و مردم ایران در نهایت تقسیم ایران بود و به خاطر همین هم مدرسه میناب و مساجد را زدند. این نقشه دشمن را ۹۰ میلیون ایرانی فهمیدند و مقابل آن ایستادند. دشمنان فکر می کردند با شهادت امام و فرماندهان ما همه چیز تمام شده است، اما همه چیز دوباره شروع شد و رهبری هوشمند، دقیق، عالم، شجاع و مدیر مثل آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز نتیجه این اتحاد مقدس و شهادت امام شهید ما بود. رهبری که علل الاصول مطالب را دقیق، حساب شده، عاقلانه و عالمانه جلو میبرد.

حاجی بابایی ادامه داد: تداوم خط صریح راه امام شهید در اقدامات و اعمال رهبر عزیز را به وضوح می‌بینیم و یک سر سوزن از ناحیه توجه نباید نگران باشیم. ایشان دارند صراط مستقیم علل الاصول انقلاب را دنبال می‌کنند و هر روز از این بابت خوشحال‌تر هستیم.

وی گفت: امروز ما در جنگ تمام عیار با آمریکا قرار داریم. آنچه در کشور از شروع جنگ تا امروز اتفاق افتاده است یک انقلاب ولی عصری و تمام عیار دینی و الهی است که دارد اتفاق می‌افتد. امروز که دانش آموزان و معلمان در تمام اروپا به میدان آمده‌اند، نتیجه همین انقلابی است که به خصوص در یک سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بازنده درجه یک در آمریکا، ترامپ است. برای ما بین دموکرات و جمهوری خواه فرقی ندارد، اما مردم آمریکا هم در کنار اروپا به ترامپ می‌گویند که با ایرام جنگ نکن. شرایط امروز منطقه نشان می‌دهد که دست برتری با جمهوری اسلامی است و به دلیل مدیریت دقیق، هوشمندانه و عل الاصول رهبر انقلاب به خصوص در هفته‌های اخیر توانستیم حرکت کشتی‌ها و صدور نفت را در تنگه هرمز متوقف کنیم و کشور‌های منطقه فهمیدند که قدرت با چه کسی است.

وی تاکید کرد: وقتی با آمریکا در حال جنگ هستیم، هرکسی که به ماشین جنگی آمریکا را کمک کند یا بنزین داخل باک بریزد و جاده صاف کند، همگی مورد هدف جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. اینکه آمریکا از ایران بترسد و جرئت حمله نداشته باشد و کشور‌های منطقه بفهمند کوچکترین کمک به امریکا یعنی دشمنی با ایران علل الاصول است.

حاجی بابایی گفت: ما در مقابل تهدیدات خارجی می‌ایستیم و مشکلی نداریم، اما از یک چیز خجالت می‌کشیم، مردم ما در سختی در بحث اقتصادی هستند.هیچکس برای ما مهم نیست جز رهبر و مردم و با اعتقاد راسخ می‌گویم که شب‌ها باید قدرتمندانه در خیابان باشیم، پشت رهبری حرکت کنیم و پای نظام بایستیم. یک سر سوزن دغدغه‌های مردم از ذهن رهبر انقلاب دور نیست. ایشان اشراف کامل بر شرایط دارند و ۳۰ سال در خدمت امام شهید، درس شجاعت، مدیریت، تدبیر و تیزهوشی آموختند و مهمتر از آنها تقوایی است که خداوند به ایشان عنایت کرده است.