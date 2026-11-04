حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، اتحاد و انسجام ملی را به رخ دشمنان کشید

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، اتحاد و انسجام ملی را به رخ دشمنان کشید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در این راهپیمایی باشکوه، ضمن پاسداشت استقلال و عزت ملی و اعلام ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا گفت: ملت ایران بار دیگر غیرت دینی خود را در دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلابی به کار بستند و با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های سراسر کشور حماسه آفرید و برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به یادگار گذاشتند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه افزود: ۱۳ آبان امسال مانند سال‌های گذشته به منظور مقابله با استکبار جهانی برگزار می‌شود، اما امسال ویژگی دیگری دارد و ما این مراسم را در غیاب رهبر شهید انقلاب اسلامی پشت سر می‌گذریم که برای ملت ایران غمناک است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه مردم در این راهپیمایی با بصیرت هرچه تمام‌تر حاضر شدند و اتحاد، انسجام ملی، پایبندی به استقلال و ارزش‌های اسلامی را به رخ بیگانگان کشیدند، خاطرنشان کرد: تفاوت عمده ۱۳ آبان امسال با سال گذشته این است که مردم ایران بیش از پیش می‌دانند استکبار جهانی در این هشت ماه اخیر چه جنایاتی علیه بشریت انجام داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان تصریح کرد: این حماسه حضور، بیعت نسل‌های مختلف با رهبر معظم انقلاب است.