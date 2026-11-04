رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به برگزاری گردهمایی ملی هم‌پیمانان طرح «یاس» در استان قم، این رویداد را فرصتی برای تقویت هم‌افزایی، تبادل تجربیات و بازنگری در مسیر توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی دختران جوان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های نسل جوان اظهار کرد: سرمایه اصلی هر جامعه، نیروی انسانی توانمند، بانشاط، مسئولیت‌پذیر و امیدوار به آینده است و جوانان، به‌ویژه دختران جوان، بخش مهمی از این سرمایه انسانی را تشکیل می‌دهند.

کولیوند افزود: اگر به دنبال ساختن آینده‌ای توانمند و پویا برای کشور هستیم، باید زمینه حضور مؤثر و مسئولانه جوانان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم کنیم. دختران جوان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های اجتماعی باشند، بلکه باید فرصت داشته باشند در جایگاه کنشگر، تسهیلگر و خدمت‌رسان اجتماعی، توانمندی‌ها و استعداد‌های خود را به میدان عمل بیاورند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اجرای طرح ملی «یاس» با همکاری جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: این طرح با هدف توانمندسازی دختران جوان، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری آنان شکل گرفته و می‌تواند زمینه‌ای برای رشد و شکوفایی ظرفیت‌های ارزشمند این قشر از جامعه فراهم کند.

وی تأکید کرد: توانمندسازی تنها به آموزش چند مهارت محدود نمی‌شود؛ بلکه زمانی به معنای واقعی محقق خواهد شد که جوانان در کنار دانش و مهارت، از اعتمادبه‌نفس، هویت اجتماعی، احساس مسئولیت و انگیزه خدمت برخوردار باشند و بتوانند در محیط واقعی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

کولیوند با اشاره به برگزاری گردهمایی ملی هم‌پیمانان طرح «یاس» در استان قم خاطرنشان کرد: این گردهمایی فرصت مناسبی برای شنیدن تجربه‌های میدانی تسهیلگران، تبادل دستاوردها، شناسایی ظرفیت‌های جدید و بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی طرح است و باید از این فرصت برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و ترسیم دقیق‌تر مسیر آینده استفاده کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تجربه‌های ارزشمند تسهیلگران و فعالان طرح در استان‌های مختلف، سرمایه‌ای مهم برای ادامه مسیر است و لازم است این تجربه‌ها به اشتراک گذاشته شود، نقاط قوت مورد توجه قرار گیرد و برای رفع کاستی‌ها و موانع موجود، راهکار‌های عملی و قابل اجرا طراحی شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌ها در حوزه جوانان اظهار کرد: همکاری مشترک جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در اجرای طرح «یاس»، نمونه‌ای از ظرفیت ارزشمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی برای خدمت به نسل جوان است و امیدواریم این تعامل با قوت و انسجام بیشتری ادامه پیدا کند.

کولیوند افزود: جمعیت هلال‌احمر همواره تلاش کرده است جوانان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی مورد توجه قرار دهد. باور ما این است که جوانان، علاوه بر برخورداری از ظرفیت یادگیری و رشد، می‌توانند در حل مسائل اجتماعی و خدمت به جامعه نقش‌آفرین باشند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان گفت: خدمت به جوانان، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. هر اندازه بتوانیم زمینه رشد، شکوفایی، مشارکت اجتماعی و حضور مسئولانه جوانان را فراهم کنیم، به همان میزان جامعه‌ای توانمندتر و آینده‌ای امیدوارکننده‌تر خواهیم داشت. امیدواریم طرح «یاس» با بهره‌گیری از ظرفیت دختران جوان، تسهیلگران و مجموعه‌های مشارکت‌کننده، به الگویی مؤثر و ماندگار در حوزه توانمندسازی و مشارکت اجتماعی نسل آینده تبدیل شود.