به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحِبُّهُمْ وَیحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یؤْتِیهِ مَنْ یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (المائدة/۵۴)

خدا را هزاران بار شکر و سپاس که در بحبوحه تقابل تمدنی جبهه حق و باطل خروش امت حزب الله و مردم مبعوث شده خراسان جنوبی در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان جلوه‌های بی بدیلی از صلابت، شکوه، اقتدار و اتحاد مقدس را در برابر مستکبران عالم و شیطان بزرگ رقم زد، حضور معناداری که دوستان را شاد و مصمم و امیدوارتر و دشمنان را هر چه منفور و زبون‌تر ساخت؛ و چه زیبا و با شناخت عمیق امام راحل عظیم الشان در حق این مردم فرمود که از مردم عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهترند و چه حکیمانه قائد شهیدمان امت خویش را شناخت و بعثت آنان را پیش بینی کرد و افزود که این مردم کار را تمام خواهند کرد و امروز چه مدالی را رهبر رشیدمان امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مد ظله العالی به ملت بزرگ ایران داد آنجا که آن نان را نخبگان بصیرت و جهاد لقب داده و فرمود: این روز‌ها ما شاهد جلوهٔ نخبگیِ زبدگانی از مردمان این سرزمین هستیم که با نظر به افقی وسیع‌تر در راه اعتلای پرچم مقدّس وطن خود مجاهدت به‌عمل می‌آورند؛ اینان نخبگان بصیرت و جهاد هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ضمن حمد و سپاس پروردگار متعال و تقدیر از حضور پرشکوه و نافذ اقشار مختلف مردم انقلابی خصوصاً جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند این حجم عظیم از لحظه‌شناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمامی خالقان و دست اندرکاران این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت در سراسر استان تقدیر و تشکر می‌ کند.