به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در میان راهپیمایان ۱۳ آبان در بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با تبریک روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: امسال ۱۳ آبان ماه یک ویژگی فوق‌العاده‌ای دارد، و آن این است که این استکبارستیزی از حوزه بحث و نظری، به میدان کشیده شده و در عمل مردم با آن مبانی فکری و بصیرتی که دارند و هدایت‌های مقام معظم رهبری، وارد مبارزه مستقیم با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: این حضور بیش از دویست و پنجاه شب در میدان حضور در میدان و این حضوری که امروز می‌بینید و این همه جمعیت به‌ویژه جوانان، نشان از عزم راسخ مردم کشور ما به‌ویژه جوانان در مبارزه با استکبار، و مقاومت و نابودی تمامی مظاهر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد.