به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، راضیه تجار در جدیدترین اثر خود با عنوان «اینجا همان جاست» به سراغ زندگی یکی از مظلوم‌ترین شهدای دهه‌های اخیر رفته و زندگی‌نامه داستانی شهید امنیت، سید روح‌الله عجمیان را به روایت پدرش سیدمیرزا ولی عجمیان ثبت کرده است.

دوازدهم آبان‌ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزادراه کرج ـ قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مأموران کردند.

سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه دراین روز به شهادت رسید.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و چون لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفت.

تجار در کتاب جدید خود تلاش دارد زندگی یکی از سربازان وطن را به تصویر بکشد که در راه حفظ امنیت، به شهادت رسید.

در معرفی این اثر آمده است:

کتاب «اینجا همان‌جاست» به قلم راضیه تجار از قصه مردان حاج آقا روح‌الله می‌گوید، آن هم نه در دهه ۶۰ یا در بحبوحه جنگ؛ در روزگاری سخن می‌گوید که نفس امام بر سرمان نیست، اما روح او و مرام او در دل‌های‌ما زنده است. همین مرام بود که روح‌الله عجمیان را به میدان مبارزه با اغتشاش‌گران کشاند.

روح‌الله، مرد بود. یک بسیجی مخلص دهه هفتادی که شهید زندگی کرد و شهید شد.

داستان به جایی می‌رسد که گوشه‌ای از کربلای سال ۶۱ هجری قمری در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، به دست شقی‌ترین افراد، تکرار می‌شود و پدر بر پیکر پسر ۲۷ ساله‌اش به اشک می‌گوید:

جوانان بنی‌هاشم بیایید

علی را بر در خیمه رسانید