فرماندار سردشت گفت: سند مالکیت حدود ۱۰ هکتار از اراضی شهر ربط به نام دولت منتقل و به اداره راه و شهرسازی تحویل شد تا زمینه برای آماده‌سازی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ریباز میرزایی اظهار کرد: این اراضی در چارچوب تفاهم‌نامه و قرارداد منعقدشده میان سرمایه‌گذاران بومی و اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

وی افزود: سند مالکیت این اراضی پس از طی مراحل قانونی به اداره راه و شهرسازی شهرستان تحویل داده شد تا اقدامات بعدی برای آماده‌سازی زمین و اجرای پروژه انجام شود.

فرماندار سردشت با بیان اینکه تامین زمین مناسب یکی از الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: این اقدام زمینه احداث واحدهای مسکونی برای اقشار مختلف جامعه و همچنین پیش‌بینی کاربری‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز را فراهم می‌کند.

میرزایی با قدردانی از همراهی و همکاری مالکان اراضی، مشارکت سرمایه‌گذاران بومی را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان مهم دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های اجرایی از فعالان اقتصادی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد امور توسعه‌ای شهرستان اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرمایه‌ای و توانمندی‌های انسانی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بومی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت و برداشتن گام‌های موثر در مسیر توسعه و آبادانی سردشت باشد.