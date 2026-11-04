جشنواره ادبیات بومی با محوریت ارتباط میان نسل‌ها، با حضور دانش‌آموزان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، در فضایی صمیمی و دل‌نشین در پارک طوبی بهاباد یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش‌آموزان دوره متوسطه اول، این بار کلاس درس را به فضای دل‌نشین پارک آورده‌اند تا در کنار پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان، درس دیگری از زندگی بیاموزند؛ درس عشق، احترام و پاسداشت میراث فرهنگی.

جشنواره ادبیات بومی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ و ادبیات محلی و تقویت ارتباط میان نسل‌ها برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با به همراه داشتن غذا‌های سنتی، جلوه‌هایی از فرهنگ و هویت بومی خود را به نمایش گذاشتند.

اما جذاب‌ترین بخش این دورهمی، شنیدن روایت‌هایی بود که شاید سال‌ها در خاطره بزرگ‌تر‌ها مانده بود؛ روایت‌هایی از روزگار گذشته، مدرسه‌های قدیمی، سبک زندگی، بازی‌های کودکانه و آداب‌ورسومی که امروز بخشی از هویت فرهنگی ما هستند.

در این میان، دانش‌آموزان نیز از تجربه حضور در کنار بزرگ‌ترهایشان می‌گویند؛ تجربه‌ای متفاوت که فرصتی برای شناخت بیشتر گذشته و شنیدن ناگفته‌های نسل پیشین فراهم کرده است؛ و شاید زیباترین قاب این جشنواره، لحظه‌هایی بود که دانش‌آموزان با عشق و احترام، دست پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود را بوسیدند؛ صحنه‌هایی سرشار از احساس که معنای قدردانی از سال‌ها محبت و زحمت را به تصویر کشید.

این جشنواره تنها یک برنامه آموزشی نبود؛ فرصتی برای پیوند دوباره نسل‌ها، انتقال تجربه‌ها و زنده نگه داشتن فرهنگ و ادبیات شفاهی بود.