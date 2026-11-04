ارکستر جوانان و نوجوانان ایران با اجرای کنسرت «عینک دودی» و ادای احترام به غلامحسین بنان، ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه با ترکیبی از ساز‌های ایرانی در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این کنسرت با رهبری علی ابراهیمی و خوانندگی بهادر صحت اجرا می‌شود. سرپرستی ارکستر را آرمان نوروزی بر عهده دارد و امیرعلی توحیدی مدیر اجرایی این کنسرت است.

آناهیتا جمالی و شیفته قاسمی (نی)، محمد رحیمی، پارسا درویش‌زاده، گلشن گیلوایی و محمدسام حسین‌پور (کمانچه)، امید حیاتی، زانیار عباسی و سپنتا بوچالو (کمانچه آلتو)، ملیکا دالایی (قیچک آلتو)، نازنین امجدی، پوریا ستاری، ریحانه نجابت و همراز قاضی‌خانلو (سنتور)، نگار سوهانی، راحین جعفری‌نژاد، آوا مهین فلاح و پرندین انصاری‌نکو (قانون)، پوریا معظمی، مدیا احمدیار، یونس اشراقی، علی نظام‌الدینی، هامون دُرنشان و علی محرابی (تار)، کوهیار میرزایی، فرناز شیخ‌پور، روناک رنج‌بین و سهیل قدیر (عود)، احسان احمدی، مسیح زکی، کیارش رشیدپور و فربد مصون (تار باس)، هومن معینی (سنتور باس)، نگین نجابت (تمبک) و امیرحسین ضیاء (بندیر) نوازندگان این ارکستر هستند.

کنسرت «عینک دودی» شامگاه پنج‌شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از سایت ایران‌کنسرت تهیه کنند.