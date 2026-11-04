مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: از این پس، بررسی و اعلام نتیجه درخواست‌های رشته، صرفاً از طریق سامانه آموزش عالی انجام می‌شود و مکاتبات خارج از این سامانه در این زمینه ملاک عمل نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا قادری مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای دانشـگاه‌ها و مؤسـسات آموزش عالی دولتی، غیردولتی، پژوهشگاه‌ها و مؤسـسات پژوهشـی وابسـته به وزارت عتـف در کلیه زیرنظـام هـای آموزش عـالی و موسسات پژوهشی وابستۀ مجاز به پذیرش دانشجو اعلام کرد: از این پس، بررسی و اعلام نتیجه درخواست‌های رشته، صرفاً از طریق سامانه آموزش عالی انجام می‌شود و مکاتبات خارج از این سامانه در این زمینه ملاک عمل نخواهد بود.

این تصمیم با هدف افزایش کارایی سازمانی، کاهش مکاتبات غیرضروری، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و تبعیض‌های احتمالی، افزایش شفافیت عملکرد و اجرای رویکرد حکمرانی داده‌محور اتخاذ شده است.

بر اساس این ابلاغیه و در چارچوب بخشنامه شماره ۲.۲۲.۱۴۴۸۶۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۸، با توجه به تعدد مراحل بررسی درخواست‌ها و زمان‌بر بودن این فرایند، متقاضیان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به بخش «گزارش درخواست رشته» در سامانه آموزش عالی، از آخرین وضعیت درخواست و نتیجه آن مطلع شوند.

در این ابلاغیه تأکید شده است که به دلیل زمان‌بر بودن فرایند بررسی، امکان پاسخگویی به مکاتبات پیگیری در بازه زمانی متعارف وجود ندارد.