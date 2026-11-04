به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف راز مرگ مشکوک مردی ۷۲ ساله و دستگیری پسر او خبر داد و گفت: پس از اعلام مرگ مشکوک در یکی از بیمارستان‌های تهران، پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت اعلام کرد. کارآگاهان اداره دهم در بررسی‌ها به تماس مقتول با اورژانس دست یافتند که در آن از درگیری با پسرش خبر داده بود.

وی ادامه داد: اظهارات اعضای خانواده نیز با یکدیگر همخوانی نداشت. پسر مقتول با هماهنگی قضایی بازداشت شد و پس از چند مرحله بازجویی اعتراف کرد که در جریان اختلاف خانوادگی و مشاجره بر سر استفاده از خودروی پدرش برای فعالیت در سرویس حمل‌ونقل اینترنتی، با تکه‌ای چوب به سر پدرش ضربه زده است. مقتول پس از حادثه از خانه خارج شده، اما وضعیتش وخیم شده و در بیمارستان جان باخته است. متهم با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.