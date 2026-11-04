به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ۲۰۱ نفر از ۴۲ کشور جهان برای حضور در این دوره اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰۸ نفر (۵۳.۷ درصد) ساکن ایران و ۹۳ نفر (۴۶.۳ درصد) از سایر کشور‌ها هستند؛ آماری که بیانگر ظرفیت این برنامه برای تبدیل شدن به یکی از بستر‌های مؤثر تعاملات آموزشی و تبادل تجربیات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری است.

بررسی ترکیب جنسیتی متقاضیان نشان می‌دهد ۱۱۶ نفر معادل ۵۷.۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان و ۸۵ نفر معادل ۴۲.۳ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. در میان متقاضیان غیرایرانی، اتباع کشور‌های مختلف از پنج قاره جهان حضور دارند.

مدرسه تابستانی وایپو ـ ایران، برنامه‌ای آموزشی و تخصصی است که برای پنجمین سال متوالی با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری و جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. این دوره از ۷ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، با محوریت آموزش مبانی و ابعاد کاربردی نظام مالکیت فکری، به موضوعاتی همچون حقوق مالکیت فکری، ثبت و حمایت از اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، حق مؤلف، نشانه‌های جغرافیایی و نقش مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، تجاری‌سازی دانش و تقویت زیست‌بوم نوآوری می‌پردازد.

برگزاری مستمر این مدرسه تابستانی، افزون بر ارتقای سطح آگاهی و توانمندی‌های تخصصی فعالان و علاقه‌مندان این حوزه، فرصتی برای تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی، توسعه شبکه ارتباطی متخصصان و معرفی ظرفیت‌های نظام مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی به شمار می‌رود.