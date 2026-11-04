استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی به مناسبت سالروز سیزدهم آبان‌ماه نوشت: این روز، نماد ایستادگی، بصیرت و استقلال‌طلبی ملت بزرگ ایران در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در بخشی از پیام رضا رحمانی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی، بصیرت و استقلال‌طلبی ملت بزرگ ایران در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی است؛ روزی که با تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، به نمادی ماندگار از عزت و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

وی در این پیام یادآوری کرد: امروز نیز در شرایطی که جبهه استکبار با بهره‌گیری از جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی، تحریم و عملیات روانی، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را هدف قرار داده است، حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه خودباوری، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، ضرورتی انکارناپذیر است.

استاندار آذربایجان غربی در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و همه شهدای راه استقلال و آزادی ایران اسلامی، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را به مردم آذربایجان‌غربی، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه فرهنگی استان تبریک گفت و از عموم مردم دعوت کرد با حضوری پرشور و آگاهانه در مراسم این روز، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.