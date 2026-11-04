معاون علمی رئیس‌ جمهور، با تأکید بر ضرورت پیوند استعداد‌های علمی با نیاز‌های واقعی کشور، المپیک فناوری را بستری برای شناسایی نخبگان، تقویت مهارت حل مسئله و اتصال آنها به صنایع دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس‌ جمهور در حاشیه بازدید از سومین المپیک فناوری ایران در پارک فناوری پردیس، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: شناسایی استعداد‌ها و کسب مدال در رقابت‌های علمی به‌تنهایی به معنای پیشرفت فناوری کشور نیست، بلکه باید این استعداد‌ها در مسیر تولید دانش، توسعه فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت قرار گیرند.

وی افزود: در المپیک فناوری، شرکت‌کنندگان علاوه بر نمایش توانمندی‌های خود، با مسائل واقعی مواجه می‌شوند و فرصت پیدا می‌کنند دانش خود را برای حل مسائل به کار بگیرند.

المپیک فناوری؛ فراتر از شناسایی استعداد‌ها

افشین با اشاره به راه‌اندازی باشگاه برگزیدگان المپیک فناوری از سال گذشته، گفت: هدف این است که استعداد‌های شناسایی‌شده پس از پایان رقابت‌ها رها نشوند و از طریق ارتباط با شرکت‌ها و صنایع، زمینه حضور مؤثر آنها در چرخه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شود.

وی ادامه داد: برای برگزیدگان این رقابت‌ها در صورت تمایل به جذب در دستگاه‌های اجرایی یا بخش خصوصی، امتیاز‌ها و حمایت‌هایی در نظر گرفته شده است تا ارتباط میان نخبگان و بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل شود.

شناسایی استعداد‌ها در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی

معاون علمی رئیس‌جمهور، برگزاری لیگ امنیت سایبری را فرصتی برای شناسایی نیرو‌های متخصص در حوزه امنیت اطلاعات دانست و افزود: با حضور هکر‌های کلاه‌سفید و طرح مسائل واقعی دستگاه‌های اجرایی، می‌توان آسیب‌پذیری‌ها و حفره‌های امنیتی را شناسایی و برطرف کرد و تاب‌آوری سایبری کشور را افزایش داد.

افشین همچنین درباره برنامه دستیار‌های هوش مصنوعی گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کرده و برای اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی از برگزاری نمایشگاه محصولات هوش مصنوعی در دو هفته آینده خبر داد و افزود: در این نمایشگاه حداکثر ۴۰ محصول تجاری‌شده و منتخب در حوزه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید و بخشی از برنامه نیز به بازدید خبرنگاران اختصاص خواهد داشت.

حمایت از علوم پایه و پژوهش‌های مرزشکن

افشین با اشاره به برنامه‌های معاونت علمی برای تحقق محور‌های مورد تأکید رهبر انقلاب در حوزه جهش علمی گفت: از میان محور‌های مطرح‌شده، هشت محور به‌طور مستقیم در حوزه مأموریت‌های معاونت علمی قرار دارد که برای هرکدام برنامه اجرایی در حال تدوین است.

وی با تأکید بر اهمیت علوم پایه افزود: هیچ کشوری بدون شکل‌گیری انقلاب علمی نمی‌تواند به انقلاب صنعتی دست پیدا کند و علوم پایه زیربنای این تحول است؛ از این رو حمایت از علوم پایه، علوم انسانی و پژوهش‌های مرزشکن در دستور کار قرار دارد.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از تدوین طرح «رویای علمی ایران» برای حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن خبر داد و گفت: منظور از پژوهش مرزشکن، صرفاً نوآوری در چارچوب قوانین و پارادایم‌های موجود نیست، بلکه ایده‌هایی است که بتوانند ساختار‌ها و الگو‌های پذیرفته‌شده علمی را تغییر دهند.

تجهیز سه آزمایشگاه پیشرفته کوانتومی در کشور

افشین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری کوانتومی در کشور گفت: سه آزمایشگاه مجهز در این حوزه راه‌اندازی شده است که از نظر سطح تجهیزات و امکانات، در زمره آزمایشگاه‌های پیشرفته دانشگاهی جهان قرار دارند.

وی افزود: بخشی از تجهیزات مورد نیاز با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها به کشور منتقل شده و حتی یکی از دانشگاه‌ها توانسته است با تکیه بر دانش داخلی، ساخت برخی تجهیزات را آغاز کند.

افشین تأکید کرد: ثمره سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت نمایان نشود، اما تربیت دانشجویان و متخصصانی که با این تجهیزات کار می‌کنند، زمینه دستیابی کشور به فناوری‌های پیشرفته در سال‌های آینده را فراهم می‌کند.

بررسی فناوری خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مأموریت دولت برای کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها گفت: بازدید از خودروسازان با هدف بررسی روند توسعه فناوری و حرکت به سمت تولید خودرو‌های کم‌مصرف، هیبریدی و برقی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این زمینه بازدید از سایپا انجام شده و بازدید از دو خودروساز دیگر نیز در برنامه هفته آینده قرار دارد، افزود: کاهش مصرف سوخت تنها به موتور خودرو محدود نمی‌شود و عواملی مانند سیستم انتقال قدرت، آیرودینامیک بدنه، وزن خودرو و اصطکاک قطعات نیز در آن مؤثرند.

افشین از برنامه‌ریزی برای معرفی سالانه «خودروی سال کشور» با معیار‌هایی همچون فناوری پیشرفته و مصرف انرژی پایین خبر داد و گفت: این طرح با

همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد دنبال می‌شود تا ارزیابی مستقلی از سطح فناوری خودرو‌های تولید داخل انجام شود.