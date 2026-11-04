استاندار قم در نشستی بیش از چهار ساعته با حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان سرآمد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان، پای صحبت‌ها و مطالبات آنان نشست و تا پایان طرح دیدگاه‌های دانشجویان در جلسه حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، از ساعت ۱۹ تا ۲۳ و ۲۰ دقیقه، در نشستی صمیمانه با دانشجویان دانشگاه‌های استان قم که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، مسائل و دغدغه‌های آنان را در حوزه‌های مختلف استانی، دانشگاهی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی شنید.

در این نشست، دانشجویان دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند و استاندار قم ضمن یادداشت‌برداری از نکات مطرح‌شده، به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ داد.

با وجود خروج تدریجی تعدادی از دانشجویان پس از حدود سه ساعت، بهنام‌جو در جلسه حضور داشت تا همه دانشجویانی که برای بیان دیدگاه‌های خود نوبت گرفته بودند، فرصت طرح مطالباتشان را داشته باشند.