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مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی از وجود ۸۵۰ گونه گون در کشور خبر داد و گفت: ۶۲۰ گونه از این گیاه ارزشمند، انحصاری ایران است و به موجب قانون، قطع بوتههای گون ممنوع است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان بازدید از مراتع استان زنجان با اشاره به نقش حیاتی گونزارها در پایداری اکوسیستم اظهار داشت: گونزارها با وسعت بیش از ۲۱ میلیون هکتار، حدود یکچهارم رویشگاههای مرتعی کشور را به خود اختصاص دادهاند و با کارکردهای اکولوژیک در تثبیت خاک، ذخیره آب و حفظ پوشش گیاهی، سپر حفاظتی زیستبوم مراتع ایران به شمار میروند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی حفاظت از این ذخیره ژنتیکی تصریح کرد: قانونگذار بر اساس ماده یک «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی»، گون را گونهای «ممنوعالقطع» اعلام کرده و طبق تبصره این ماده، شناسایی رویشگاهها و حفاظت ویژه از آن را تکلیف قانونی قرار داده است.
حسینپور افزود: گون تنوع گونهای بسیار بالایی به اشکال علفی، بوتهای و درختچهای دارد؛ بهطوریکه از میان حدود ۸۵۰ گونه گون شناساییشده در مراتع کشور، ۶۲۰ گونه انحصاری خاک ایران است و تنها در رویشگاههای داخل کشور رشد میکند.
مدیرکل دفتر امور مراتع، گون را یکی از برترین گیاهان شهدزا عنوان کرد و گفت: علاوه بر مصارف گسترده صنعتی و دارویی، تولید عسل مرغوب از ویژگیهای بارز این گیاه اقتصادی و اکولوژیک است.
وی ادامه داد: بر اساس ظرفیت گونهای علوفهای، برنامهریزی جامعی برای استفاده از این گیاه در عملیات احیای مراتع، کشت در دیمزارها و بازسازی اراضی تخریبشده در دستور کار است. این اقدام در راستای بند «ج» ماده ۱۴ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و با هدف ارتقای ظرفیت تولید علوفه در کشور اجرا میشود.
حسینپور در پایان از آغاز اقدام مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه شامل بهروزرسانی جامع نقشه گونزارهای کشور، تولید بذرهای استاندارد از گونههای سازگار و کشت آنها در دیمزارها و اراضی مستعد خواهد بود.