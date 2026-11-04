مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی از وجود ۸۵۰ گونه گون در کشور خبر داد و گفت: ۶۲۰ گونه از این گیاه ارزشمند، انحصاری ایران است و به موجب قانون، قطع بوته‌های گون ممنوع است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان بازدید از مراتع استان زنجان با اشاره به نقش حیاتی گون‌زار‌ها در پایداری اکوسیستم اظهار داشت: گون‌زار‌ها با وسعت بیش از ۲۱ میلیون هکتار، حدود یک‌چهارم رویشگاه‌های مرتعی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با کارکرد‌های اکولوژیک در تثبیت خاک، ذخیره آب و حفظ پوشش گیاهی، سپر حفاظتی زیست‌بوم مراتع ایران به شمار می‌روند.

تأکید قانون بر ممنوعیت قطع گیاه گون

وی با اشاره به جایگاه قانونی حفاظت از این ذخیره ژنتیکی تصریح کرد: قانون‌گذار بر اساس ماده یک «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی»، گون را گونه‌ای «ممنوع‌القطع» اعلام کرده و طبق تبصره این ماده، شناسایی رویشگاه‌ها و حفاظت ویژه از آن را تکلیف قانونی قرار داده است.

حسین‌پور افزود: گون تنوع گونه‌ای بسیار بالایی به اشکال علفی، بوته‌ای و درختچه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که از میان حدود ۸۵۰ گونه گون شناسایی‌شده در مراتع کشور، ۶۲۰ گونه انحصاری خاک ایران است و تنها در رویشگاه‌های داخل کشور رشد می‌کند.

تولید عسل مرغوب و توسعه گون‌های علوفه‌ای

مدیرکل دفتر امور مراتع، گون را یکی از برترین گیاهان شهدزا عنوان کرد و گفت: علاوه بر مصارف گسترده صنعتی و دارویی، تولید عسل مرغوب از ویژگی‌های بارز این گیاه اقتصادی و اکولوژیک است.

وی ادامه داد: بر اساس ظرفیت گون‌های علوفه‌ای، برنامه‌ریزی جامعی برای استفاده از این گیاه در عملیات احیای مراتع، کشت در دیمزار‌ها و بازسازی اراضی تخریب‌شده در دستور کار است. این اقدام در راستای بند «ج» ماده ۱۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و با هدف ارتقای ظرفیت تولید علوفه در کشور اجرا می‌شود.

به‌روزرسانی نقشه گون‌زار‌ها با همکاری مؤسسه تحقیقات

حسین‌پور در پایان از آغاز اقدام مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه شامل به‌روزرسانی جامع نقشه گون‌زار‌های کشور، تولید بذر‌های استاندارد از گونه‌های سازگار و کشت آنها در دیمزار‌ها و اراضی مستعد خواهد بود.