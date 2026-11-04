همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار، مردم و دانش‌آموزان شهرستان ورامین، بخش جوادآباد و منطقه خیرآباد، با حضور پرشور خود در مسیر‌های تعیین‌شده، اراده استوار ملت ایران را در برابر استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ورامین در این راهپیمایی های دشمن شکن ، حافظه بیدار و اراده استوار ملت ایران را به نمایش گذاشتند .

راهپیمایان با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز این روز ، ایستادگی در برابر سلطه و پاسداری از حق تعیین سرنوشت، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به علت مخالفت با قانون ننگین کاپیتولاسیون و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را گرامی داشتند و هر یک از این رخدادها را جلوه‌ای از مبارزه ملت ایران برای آزادی، عزت و استقلال عنوان کردند .