وزیر نیرو از تأمین منابع مالی طرح انتقال آب ارس به تبریز و مرند در اسرع وقت خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آب ارس ابتدا به مرند و تابستان سال آینده به تبریز خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی در بازدید از طرح انتقال آب ارس به تبریز با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر پیگیری ویژه این طرح افزود: رئیس‌جمهور اجرای این طرح را به‌عنوان یک مأموریت ویژه تعریف کرده است و دولت با همه ظرفیت برای تکمیل آن تلاش می‌کند.

وی افزود: برای اجرای این طرح دو زمان‌بندی در نظر گرفته شده است؛ نخست، جریان آب در مرند و سپس انتقال آب به تبریز تا تابستان سال آینده.

به گفته وی، با وجود شرایط جنگی، منابع مالی مورد نیاز طرح در اسرع وقت تأمین خواهد شد و هیچ طرحی در کشور متوقف نمی‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح برای تأمین آب منطقه گفت: بهبود نزولات آسمانی به معنای جبران بدهی آبی به محیط زیست نیست و باید طرح‌های تأمین آب با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.

وزیر نیرو همچنین ساخت تصفیه‌خانه برای تصفیه آب انتقالی و هدایت پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه را از اولویت‌های این طرح دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در جلسات تخصصی و فنی با جزئیات بررسی و دنبال شود.

علی‌آبادی همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی را برای تکمیل این طرح ضروری دانست و گفت: اجرای این طرح به دلیل گستردگی و پیچیدگی، به همکاری همه ارگان‌ها و مردم نیاز دارد.

وی در پایان با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح انتقال آب ارس افزود: تکمیل این طرح می‌تواند زمینه ایجاد مشاغل مختلف و توسعه و آبادانی بیشتر منطقه را فراهم کند.