آرمان وطن‌دوست با حکم جدید به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان منصوب شد و جایگزین پویا طالب‌نیا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وطن‌دوست پیش از این معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بود و مسئولیت پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سهم این بخش از منابع اعتباری و تسهیلاتی استان را برعهده داشت.

افزایش سهم حوزه گردشگری از برخی منابع تسهیلاتی استان از ۶ به ۱۵ درصد، پرداخت حدود ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌ها و کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی و انتخاب ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۳.۵ همت با پیش‌بینی اشتغال ۳۰۰ نفر، از جمله اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت وی عنوان شده است.

پیش از این، پویا طالب‌نیا از ۲۲ شهریور سال گذشته مسئولیت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان را برعهده داشت.

با تغییر مدیریت این مجموعه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از آثار تاریخی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق صنایع‌دستی از جمله محورهای مهم پیش‌روی مدیریت جدید خواهد بود.

کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی و همچنین منظر فرهنگی اورامان به‌عنوان میراث جهانی، از توانمندی قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت هدفمند است.