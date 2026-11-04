به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «خدای جنگ»، «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز»، «هزار سطر»، «قاتلان ماه کامل»، «معجزه برن»، «والدی قهرمان»، «کوچ پروانه ها»، «مایا ببر مازندران»، «آزادی خواه»، «دنیای وارونه»، «به خانه بازگرد»، «فراتر از سرعت» و، «مرضیه»، از دیگر فیلم های است که پنج‌شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ آبان از تلویزیون پخش می شود.

شبکه یک

فیلم سینمایی جدید «سایه قدرت» به کارگردانی «مایکل سروپ»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۴:۰۰ پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مسید آرسل فوک، شارلوت مانک، آندرس برتلسن، نیکلاس برو و سِسلی بِک آمده است: انتخابات ریاست جمهوری در دانمارک حال و هوای متفاوتی را بوجود آورده است. دو حزب ناسیونال و حزب دموکرات با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند. اولریک روزنامه نگار حرفه‌ای است که قصد دارد دوباره به کار در حرفه اش بازگردد. ناگهان فردی به نام دنیل براونی به قتل می‌رسد. اولریک مسئول روزنامه نگاری در مورد قتل دنیل می‌شود. دنیل مهاجری است که به دانمارک مهاجرت کرده، او در وزارت کشور کار می‌کند. برادرش مایکل براونی قاچاقچی مواد مخدر و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. زمانی که اولریک با سارا همسر دنیل صحبت می‌کند به حقایقی پی می‌برد و تصمیم می‌گیرد ماجرای قتل را به صورت جدی پیگیری نماید. انتخابات انجام می‌شود. مشخص می‌شود که ...

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند.

در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه دو

فیلم سینمایی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز» به کارگردانی «فرناندو فرای ها»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۰:۰۰ پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی ایزاک آمِندوئیم، تایس آراوخو و رافیز کامارگو؛ داستان پسری به نام چاک بیلی است که به همراه دوستانش تصمیم می‌گیرد تا یک درخت گواوا را که در معرض خطر نابودی است، نجات دهند. پس آنها عزم، جزم می‌کنند تا در یک اتحاد و همبستگی اجتماعی مبارک، درخت را از مرگ حتمی نجات دهند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «مامان می‌گفت» به کارگردانی «سابینا ساتار»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی سوزان فالتون، رابین هلیر و اسکات هاولند خواهیم دید: پس از فوت امیلی مادر خانواده، جیم تلاش می‌کند در کنار دو فرزندش لیلی و اولیور زندگی خانوادگیشان را به خوبی ادامه دهد و در عین حال رابطه‌ای خوب با نامزدش آنا داشته باشد. در آغاز لیلی با حضور آنا مخالفتی ندارد و حتی تلاش می‌کند پدرش برای دیدار با آنا لباس‌های مرتبی پوشیده باشد، اما وقتی جیم برای نخستین بار به خاطر دیدار با آنا، شب خانوادگی همیشگی شان را کنار می‌گذارد، لیلی احساس می‌کند حضور آنا قرار است کم کم همه چیز را تغییر دهد و وقت و توجه پدرش را از آنها بگیرد. جیم که متوجه دلخوری و نگرانی بچه‌ها می‌شود برای این که دوباره اعضای خانواده را در کنار هم جمع کند و فرصتی برای نزدیک شدن و شناخت بیشتر آنا و بچه‌ها فراهم شود برنامه یک سفر کمپ را ترتیب می‌دهد. اما در جریان کمپ، لیلی که آنا را عامل تغییر می‌داند، با همراهی اولیور مجموعه‌ای از نقشه‌ها و شیطنت‌های کودکانه را برای دور کردن او از خانواده طراحی می‌کند. آنها تلاش می‌کنند مانع نزدیک شدن آنا به خودشان و جیم شوند در حالی که آنا با صبوری می‌کوشد رابطه‌ای دوستانه با آنها برقرار کند و نشان دهد قصد ندارد جای مادرشان را بگیرد، اما ...

شبکه سه

فیلم سینمایی «هزار سطر» به کارگردانی «مایکل هربیگ»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دونالد ترامپ، جوناس نای و الیاس‌ام بارک خواهید دید: رومرو روزنامه نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می‌شود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسد. رومرو قرار است بر روی مهاجر‌ها کار کند و همکارش بر روی شبه نظامی‌های طرفدار ترامپ که با اسلحه مانع ورود مهاجر‌ها به خاک آمریکا می‌شوند. رومرو با گذشت زمان به نوشته‌های همکارش شک می‌کند و متوجه می‌شود نوشته‌های او تناقضات بسیاری دارد و گویا غالب نوشته‌های این خبرنگار زاییده تخیل است تا واقعیت. اما مسئولین مجله به هشدار‌های رومرو توجه نمی‌کنند و عوض رومرو را اخراج می‌کنند. چون این خبرنگار با نوشته هایش بار‌ها جایزه‌های غربی را برده است و هیچ کس به او شک ندارد. حتی او در مورد سوریه گزارشی دارد که بسیار معتبر است و جایزه برده است. او در این گزارش زندگی پسربچه‌های را روایت کرده است که با شعارنویسی بر دیوار باعث اعتراضات و جنگ داخلی سوریه شده است. اما رومرو با تحقیقات بیشتر متوجه می‌شود حتی این مقاله هم براساس دروغ نوشته شده و.

فیلم سینمایی جدید «زاغه نشینان فوتبالیست» به کارگردانی «ناگراج مانجوله»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آمیتاب باچان، آنکوش گدام، آکاش توسار، کیشور کادام و رینکو راجگورو خواهیم دید: گادی گودام زاغه‌ای حاشیه‌ای است که فقرای زیادی با قومیت‌ها و حتی ادیان مختلف را در خود جای داده است. نوجوانان و جوانان این زاغه به خرده خلاف و انواع تبهکاری همچون دزدی، استعمال مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی و ... مشغول هستند. در این اوضاع پیرمردی به نام ویجِی بارسه که در کالج جنب زاغه مشغول کار بوده و اکنون در شرُف بازنشستگی است، در جریان دعوای یکی از جوانان این زاغه به نام دان با جوانی شهری به نام سامبه با این محله و شرایط ناگوار آن آشنا می‌شود. ویجی که علاقۀ این بچه‌ها را به بازی می‌بیند، همه روزه توپ فوتبالی را در اختیارشان گذاشته و حتی در ازای بازی به آنها پول نیز پرداخت می‌کند. رفته رفته این بچه‌ها نسبت به بازی در ساعتی خاص شرطی شده و در آن ساعت تمام بزه‌ها و خلاف‌های خود را کنار گذاشته و برای بازی گرد هم می‌آیند. ویجی مانند پدر و مربی، دلسوز بچه هاست و حتی با هزینۀ شخصی، موجبات خوشحالی و تغییر آهستۀ رفتار بچه‌های زاغه را موجب می‌شود. او به صورت تدریجی قوانین فوتبال و اصول بازی را به بچه‌ها آموزش می‌دهد. با پیشنهاد ویجی قرار می‌شود مسابقه‌ای دوستانه بین تیم زاغه و تیم کالج برگزار شود. مربی تیم کالج با قاطعیت، مدعی شکست سنگین تیم زاغه نشین‌ها است. بچه‌های تیم زاغه در حالی به زمین می‌آیند که گویی برای مراسم عروسی آماده شده‌اند که ...

فیلم سینمایی «قاتلان ماه کامل» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لئوناردو دی‌کاپریو، رابرت دنیرو، لیلی گلداستون، جسی پلمونس، تانتو کاردینال، جان لیسگو و برندن فریزر خواهید دید: بیل هیل که لقب پادشاه فایرفاکس را یدک می‌کشد، پیرمردی به ظاهر مهربان و بسیار خیرخواه است. او از قدیم رابطۀ خوبی با اعضای قبیلۀ اوسیج داشته و موجب آبادانی و پیشرفت منطقه شده است؛ اما این ظاهر ماجراست. هیل باعث ازدواج سفیدپوستان اطرافش با زنان سرخپوست شده و با دسیسه، موجبات بیماری و مرگ زود هنگام این زنان را موجب می‌شود. با بازگشت خواهرزادة کوچک ترش، ارنست، از جنگ جهانی اول، هیل نقشۀ تازه‌ای برای کسب اموال یکی از ثروتمندترین خانواده‌های سرخپوست طراحی می‌کند. مولی دختر دوم این خانواده است که به بیماری قند مبتلاست و لیزی مادر بیمار، یک خواهر بزرگ‌تر به نام آنا و دو خواهر کوچک‌تر به نام‌های مینی و ریتا دارد. مینی پیش از این با مرد دیگری به نام بیل اسمیت ازدواج کرده و بسیار مریض احوال است. هیل کاری می‌کند تا ارنست به عنوان رانندة اختصاصی مولی مشغول کار شود. ارنست و مولی با هم ازدواج می‌کنند. اندکی بعد مینی فوت می‌کند و اختیار ثروتش به شوهرش بیل می‌رسد. بیل نیز سفیدپوستی طماع است که پس از فوت همسرش، ریتا خواهر کوچک‌تر خانواده را به همسری برمی گزیند تا سهمش از ارث خانوادگی بیشتر شود! حالا رقابت بین هیل و بیل اسمیت برای بالا کشیدن ثروت این خانواده سرخپوست آشکارتر می‌شود و ...

فیلم سینمایی «معجزه برن» به کارگردانی «زونکه ورتمان»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۰:۰۰ پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی لوئیس کلامورت، پیتر لومه یر و برت وولتر؛ درباره پسربچه‌ای است که پدرش در جنگ اسیر شده و به همراه خانواده در کافی شاپ خانوادگیشان کار می‌کند. پس از چند سال پدر از اسارت برمی گردد. پسر همیشه در بازی‌های یک فوتبالیست به طور رایگان شرکت می‌کند. فوتبالیست معتقد است که حضور پسر باعث پیروزی تیمش است ولی وقتی فوتبالیست به همراه تیم ملی برای بازی فینال می‌رود پدر اجازه نمی‌دهد پسر برای بازی فینال برود، اما ...

شبکه چهار

فیلم سینمایی جدید «صبح اعدام» به کارگردانی «بهروز افخمی»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.

فیلم با روایت کودتای ۲۸ مرداد و انتخابات آمریکا و روابط خوب شاه ایران با آن کشور آغاز می‌شود. راوی دختر جوان دانشجویی است که با خبرنگار سالخورده کیهان که شاهد اعدام دو تن از سران مردمی و شناخته شده این انقلاب یعنی طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی بوده است، مصاحبه می‌کند. حاج رضایی ساعت ۵ صبح با دستان بسته به دفتر سرهنگی که مامور اجرای اعدام است برده می‌شود. اتاق مملو از خبرنگاران است و فردی روحانی وظیفه نوشتن آخرین وصایای اعدامیان را برعهده دارد. بعد از طیب، حاج رضایی هم همین مراحل را طی می‌کند، اما ...

ارسطو خوش رزم، داود فتحعلی بیگی و مسعود شریف در فیلم سینمایی «صبح اعدام» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «کریستوفرها» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.

این فیلم با بازی میکائلا کوئل، ایان مک‌کلن و جسیکا گانینگ؛ داستان جولیان اسکلار، نقاش مشهور سالخورده‌ای را روایت می‌کند که سال‌هاست از دوران اوجش فاصله گرفته و در انزوا زندگی می‌کند. او در دهه نود با مجموعه پرتره‌هایی به نام کریستوفر‌ها به شهرت رسیده، اما سومین مجموعه هرگز کامل نشد. فرزندان منفعت‌طلبش، بارنابی و سالی، هنرمند جوانی به نام لوری باتلر را استخدام می‌کنند تا مخفیانه این آثار ناتمام را کامل کند و پس از مرگ جولیان آنها را با قیمت بالایی بفروشند. جولیان که متوجه نقشه فرزندانش شده، به جای خشم، لوری را به‌عنوان یک هنرمند جدی می‌بیند و میانشان نوعی احترام متقابل به وجود می‌آید. آنها درباره هنر، شکست و ارزش واقعی خلاقیت گفت‌و‌گو می‌کنند و لوری دوباره اعتمادبه‌نفس هنری‌اش را پیدا می‌کند. جولیان پس از سال‌ها بار دیگر به نقاشی بازمی‌گردد، اما تصمیم می‌گیرد آثار ناتمامش را به شکلی عجیب و غیرقابل‌فروش کامل کند تا از تبدیل شدنشان به کالایی سودآور جلوگیری کند. با بالا گرفتن تنش‌ها، لوری مدتی از جولیان فاصله می‌گیرد، اما

شبکه تهران

پویانمایی سینمایی «والدی قهرمان» به کارگردانی «کریستوفر روس»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ماسیج کاراس، آملیا فیالکووسکا و پاتریک سیمک؛ داستان یک نوجوان به نام والدوک (والدی) است که با مادرش زندگی می‌کند و زندگی او شده بازی کردن با رایانه و مادرش هم او را بسیار لوس بار آورده است. به ناگهان یک زلزله در زندگی او رخ می‌دهد و او متوجه می‌شود خاله مادرش می‌آید که از او مراقبت کند تا مادرش برای شیمی درمانی راهی بیمارستان شود. خاله مادرش زنی بسیار دنیا دیده است که با روش‌های خود از والدوک کار می‌کشد و او را به سمت مسئولیت پذیر شدن و داشتن یک رفتار مسئولانه سوق می‌دهد. این خاله که خود را در مرگ خواهرش مقصر می‌داند سعی می‌کند این مسئله را در مورد دختر و نوه او جبران کند که ...

پویانمایی سینمایی «کوچ پروانه ها» به کارگردانی «سوفی روی»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این پویانمایی در مورد پروانه‌هایی است که هر ساله مهاجرت می‌کنند. پاتریک، شخصیت اصلی داستان پروانه‌ای است که یک بالش مشکل دارد. او نمی‌تواند پرواز کند، مارتی دوست صمیمی او یک دوست صمیمی دارد که کرمی است که در انتظار پروانه شدن است. مادر پاتریک یکی از اعضای هدایت تیم پروانگان است و، چون نگران پسرش است او را از پرواز منع می‌کند. پاتریک و مارتی بدون اطلاع تیم وارد قایق پرنده می‌شوند و به همراه تیم به مهاجرت می‌روند. وسط راه از سنگینی وزن قایق، متوجه می‌شوند که این دو سوار قایقند. گروه می‌خواهد آنها را جا بگذارد، اما جنیفر مسئولیت حمل آنها را به عهده می‌گیرد. در طول مسیر به علت ساخت و ساز انسان ها، گل‌ها نابود شده‌اند و مقصد مرتب دور و دورتر می‌شود. پدر پاتریک، رئیس قبلی پروانه‌ها برای دفاع از خانواده با یک پرنده وحشی درگیر شده و ...

فیلم سینمایی جدید «نامه‌ای از کیوتو» به کارگردانی «کیم مین جو»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هان سون هوا، چائه آ هان و چائه می‌کیونگ خواهیم دید: یونگ از سئول به جزیره محل زندگی مادرش هوجان و خواهرانش جانگ و هجین برگشته است تا در سالروز فوت پدرش شرکت داشته باشد. مادرش یک زن دو رگه است که پدرش کره‌ای و مادرش ژاپنی بوده است ولی هو جان این راز را از همه همکلاسی هایش پنهان کرده بود تا ا و را اذیت نکنند. او فقط یک دوست دوران کودکی دارد که همیشه به او کمک می‌کند. هر سه خواهر نگران مادرشان هستند که کم کم دچار فراموشی می‌شود. یک روز هوجان از بچه هایش می‌خواهد که او را به ژاپن ببرند تا بتواند مادرش را ببیند. آنها با قطار به این سفر می‌روند ولی ...

شبکه نمایش

فیلم تلویزیونی «مایا ببر مازندران» به کارگردانی «هادی رحیمی خواص»، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم حول محور زندگی و ارتباط یک انسان با ببر مازندران یا همان ببر هیرکانی می‌چرخد. این گونه از انواع گونه‌های در معرض انقراض می‌باشد و ...

نفیسه روشن، سیاوش خیرابی، مهران رجبی و مرحوم ولی الله مؤمنی در فیلم تلویزیونی «مایا ببر مازندران» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که ...

فیلم تلویزیونی «دنیای وارونه» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی محمد کاسبی، حسین یاری و مهتاب نصیرپور خواهیم دید: رئیس یک مؤسسه تولید مواد دفع آفات نباتی از مهندس مسئول آزمایش می‌خواهد که مواد غیر استاندارد را تأیید کند، اما مهندس قبول نمی‌کند و با همدستی مسئول فنی هواپیما‌های سم پاش به جای مواد سمی، آب وارد مخزن هواپیما می‌کنند، اما هر دو بعد متوجه می‌شوند که گاز مواد غیراستاندارد باعث شده که آن‌ها نتوانند دروغ بگویند و در برخورد با همه از جمله رئیس راستگو می‌شوند و همین امر موجب اخراج هر دو از شرکت می‌شود. علاوه بر آن همسر مهندس نیز بر اثر رک گویی و راستگویی او خانه را ترک می‌کند و ...

فیلم سینمایی جدید «دنیای پس از حقیقت» به کارگردانی «ایف چن»، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی هسیاو چوان چانگ، ادوارد چن و کیتلین فانگ خواه؛ درباره فردی به نام ژانگ‌یی است که به جرم قتل نامزدش، در زندان است. او پس از هفت سال فرار می‌کند و با کمک یک مجری خبر موفق به پیدا کردن قاتل می‌شود، اما ...

فیلم سینمایی «به خانه بازگرد» به کارگردانی «لا چی لیونگ»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دانی ین، هان شوئه، بینگ جیا و چنهان لین؛ درباره مردی است که به همراه همسر و دو فرزندش به سفری زمستانی در مناطق کوهستانی و برفگ یر رفته‌اند. این سفر به دلیل همراه شدن با اتفاقاتی از جمله ریزش بهمن بسیار مخاطره آمیز می‌گردد. پسر خانواده درون دریاچه‌ای یخ زده می‌افتد و در حال غرق شدن است که ...

فیلم سینمایی «فراتر از سرعت» به کارگردانی «آنتونیو نگرت»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اسکات ایستوود، آنا د آرماس، گایا ویس و سیمون آبکاریان خواهید دید: اندرو و گرت دو برادر که کارشون سرقت ماشین‌های گران‌قیمت است، برای سفارش یک سرقت جدید به فرانسه می‌روند. آنها قرار است یک ماشین لوکس برای یک خریدار سرقت کنند. آنها موفق می‌شوند و ماشین فوق‌العاده گران‌قیمت را به خریدار تحویل دهند. اما ناگهان در لحظه تحویل ماشین متوجه می‌شوند این ماشین متعلق به یک خلافکار بزرگ به نام موریر است.

فیلم سینمایی «مرضیه» به کارگردانی «اسفندیار شهیدی»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره مرضیه زنی است مقاوم که باید علیه بدی‌ها بجنگد. شوهرش در بوسنی شهید شده است و او تنها با دو فرزند خردسال و مادر داغدار خود زندگی می‌کند. پدر شوهرش از آمریکا بازگشته است تا آنها را با خود به آمریکا ببرد و حال مرضیه یا باید در وطن بماند و در کنار خانواده‌اش با آسیب‌ها و صدمات اجتماعی بجنگد و یا این که جلای وطن کند. مرضیه در مقابل ناملایمات و سختی‌ها باید توان ایستادگی داشته باشد و ...

مهناز اسلامی، ابوالفضل پورعرب، بهزاد جوانبخش، فتحعلی اویسی، اسدالله ایوبی، سعید کریمی و شهلا ریاحی در فیلم سینمایی «مرضیه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شهروند خاص» به کارگردانی «پارک یونگ جو»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی را می‌ران، گونگ میونگ، یوم هه ران، پارک بیونگ اون، جانگ یون جو، لی مو سنگ و آن اون جین؛ داستان زنی به نام کیم دیوک‌هی را دنبال می‌کند؛ زنی تنها و زحمت‌کش که خشکشویی کوچکش تنها منبع درآمد اوست. پس از یک آتش‌سوزی ناگهانی، او مجبور می‌شود برای نجات کسب‌وکارش درخواست وام بدهد، اما درست در همین زمان فریب یک تماس تلفنی حرفه‌ای را می‌خورد و تمام پس‌اندازش به‌طور کامل توسط یک باند بزرگ فیشینگ دزدیده می‌شود. دیوک‌هی که از طرف پلیس، بانک و حتی خانواده پاسخی نمی‌گیرد و همه او را تنها می‌گذارند، میان درماندگی و خشم، تصمیم می‌گیرد خودش سراغ این باند برود. او با کمک یکی از اعضای سطح پایین شبکه، کوان جه‌مین، که خود قربانی این باند است، سرنخ‌ها را دنبال می‌کند و راهی چین می‌شود؛ جایی که مرکز عملیات این شبکه قرار دارد. در چین، دیوک‌هی با خطر‌های واقعی روبه‌رو می‌شود: از تعقیب افراد باند گرفته تا فریبکاری‌های داخلی، بی‌اعتمادی و تلاش برای زنده ماندن در کشوری غریب. اما ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «شلیکی از میانه دیوار» به کارگردانی «اِمی لانگ»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی بیل بوئل، کاترین کرتین و سیارا رنه خواهید دید: پلیسی چینی ـ آمریکایی پس از شلیک اشتباه از پشت دیوار به مرد سیاه پوستی در بروکلین، با احساس گناه خود دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش می‌کند از پس دنیای

فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: در زمان جنگ تحمیلی و همزمان با موشک باران شهر‌های ایران، یک گروه از سپاه مسئول خنثی کردن موشک‌های عمل نکرده می‌شوند یکی از افراد این گروه همزمان نزدیک عروسی کردن و برپا کردن جشن مراسم خود می‌باشد. در این هنگام دوستان او به او اصرار می‌کنند که به فکر مراسم عروسی خود باشد و با گروه به خنثی سازان نیرو کم دارند امید به کمک ان‌ها می‌رود و در حین یکی از عملیات‌ها یک موشک خنثی نشده به روی او می‌افتد و به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شود و مراسم عروسی در بیمارستان انجام می‌شود ..

حسن عباسی، کبری فرخی و حبیب اله بهمنی در فیلم سینمایی «وصل نیکان» بازی کرده‌اند.

شبکه کودک

پویانمایی سینمایی «افسانه کوتوله ها» به کارگردانی «اولته وان مونچو پال»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی جلا هازه، لوئیس هوفمان و الک هایدنریک؛ از دنیای کوتوله‌ها آغاز می‌شود. بر خلاف بسیاری از کوتوله‌ها که از انسان‌ها می‌ترسند و از آنها فراری‌اند، یکی از کوتوله‌های این داستان می‌خواهد با انسان‌ها دوست شود و به‌نظرش انسان‌ها آنقدر هم بدجنس و از خودراضی نیستند. الفی در دنیای خودشان هیچ‌وقت موفق نشده است؛ اما از این بابت ناامید نمی‌شود و همیشه تلاش می‌کند. این‌بار تصمیم می‌گیرد با یکی از دوستانش به دنیای انسان‌ها برود. او و دوستانش وارد دنیای انسان‌ها می‌شوند و در آنجا با مرد قناد کج‌خلقی آشنا می‌شود که قنادی ورشکست‌شده‌ای دارد. آنها می‌فهمند برادر آقای قناد به‌خاطر حسادت به موفقیت‌های برادرش، از او جدا شده و قنادی خودش را راه انداخته است و حالا هم می‌خواهد مغازه‌ی برادرش را خراب کند تا دیگر رقیبی نداشته باشد. الفی و دوستانش برای سرپاشدن قنادی مرد قناد که تئو نام دارد، تلاش می‌کنند و به او کمک می‌کنند تا از خراب‌شدن مغازه‌اش جلوگیری کند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «ماجراجویی حیوان دست آموز ژوراسیک» به کارگردانی «رایان بلگراد»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کیلر چارلز بک، جیمی لوی و لوری کامینگز؛ درباره کریس یک دانش‌آموز کنجکاو و ماجراجو است که در پیِ یافتن چیز‌های عجیب و نادر وارد یک مغازه با نام دنیای شگفتی‌ها می‌شود. در آنجا پیرمردی است که به او یک صندوقچه می‌دهد که حاوی تخم دایناسور است! کریس، تخم را به خانه می‌برد و سعی می‌کند با گرم نگه‌داشتنِ آن، از او مراقبت کند تا به دنیا بیاید! دقایقی بیشتر طول نمی‌کشد و تخم می‌شکند و یک بچه‌دایناسور از آن بیرون می‌آید. کریس، نامش را آلبرت می‌گذارد و تصمیم دارد مانند یک حیوان خانگی از او مراقبت کند. در اولین قدم، او را به موزه‌ی دایناسور‌ها می‌برد، اما در آنجا دکتر یوست، متوجه حضور دایناسور شده و آنها را تعقیب می‌کند. آلبرت به طور اتفاقی و اشتباهی سوار یک ماشین شده و می‌رود. راننده پس از مشاهده آلبرت که حالا بسیار بزرگ‌تر شده است، با پلیس تماس می‌گیرد و ...

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «پسری که تسلیم نشد» به کارگردانی «کامل اسخوئنار»، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مایک سیلکنز، انور قاسمی و کایلانی بوسکر خواهیم دید: دیلن و یوسف دو نوجوان و دوست صمیمی هستند که رؤیای فوتبالیست حرفه‌ای شدن را در سر دارند. پس از وقوع حادثه‌ای غیرمنتظره برای دیلن و فلج شدن از ناحیه هر دو پا، زندگی او تغییر می‌کند؛ اما او نمی‌خواهد رؤیایش را کنار بگذارد و مصمم است همراه یوسف در جام توزانی پیروز شود. با کمک دختری اسکیت‌سوار به نام مایا، دیلن یاد می‌گیرد فوتبال را به شیوه‌ای تازه دنبال کند یعنی با استفاده از دست هایش و ویلچر مخصوصی که او را برای شرکت در مسابقه فوتبال کمک می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «گاندی و درخت پدر بزرگ» به کارگردانی «پادماواتی مالادی»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی سکریت ونی، آناندا چاکراپانی و راگ مایور خواهیم دید: در روستایی در هند، دختری به نام گاندی تحت تاثیر پدربزرگش راماچانداریا و علاقه‌اش به مهاتما گاندی قرار دارد. وقتی ستیش برای خرید زمین‌های روستا جهت ساخت کارخانه می‌آید، راماچانداریا به دلیل دلبستگی به درخت قدیمی‌اش مخالفت می‌کند و این موضوع باعث فشار اهالی و بیماری او می‌شود. پس از مرگ پدربزرگ، گاندی با الهام از آموزه‌های گاندی و کمک دوستانش، به شیوه‌های صلح‌آمیز در برابر قطع درخت مقاومت می‌کند و ...

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «من، دنیل بلیک هستم» به کارگردانی «کن لوچ»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم با بازی دیو جانز، هیلی اسکوایرز و شارون پرسی؛ داستان یک کارگر است که بعد از یک حمله قلبی، توسط دکترش از کار کردن منع می‌شود و حالا باید از دولت مستمری بیکاری دریافت کند. اما بوروکراسی پیش رو، دریافت این مستمری را تا حد رسیدن به نقطه بی‌بازگشت به تاخیر می‌اندازد. دنیل بلیک همچنین در طی ماه‌های بیکاری و بی‌پولی‌اش با خانواده‌ای تنها که دچار بحران مشابهی هستند آشنا می‌شود و ...

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «صعود آزاد انفرادی» به کارگردانی «الیزابت چای واشارهی و جیمی چین»، پنج شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

این مستند دیدنی مربوط به تلاش الکس هانولد در زیرپا نهادن ال کاپیتان است. صخره معروف ال کاپیتان دیواره معروف ۹۰۰ متری گرانیتی در پارک ملی یوسیمیتی است که بالا رفتن از این دیواره با تجهیزات ایمنی کار غیر ممکنی است چه برسد به اینکه بدون هیچ تجهیزاتی بخواهید از آن بالا بروید. الکس هانولد اهل ساکرامنتو موفق شد ...

فیلم سینمایی «بازمانده» به کارگردانی «سیف‌الله داد»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود؛ درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکی‌اش بوده، در ایستگاه راه‌آهن با چمدانی حاوی بمب می‌بیند. شمعون قبل از انفجار می‌گریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. شمعون از سعید می‌خواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا می‌آید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفته‌اند، صهیونیست‌ها به حیفا هجوم می‌آورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته می‌شوند که ...