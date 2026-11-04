راهپیمایی استکبارستیزی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور قشر‌های مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی مردم جای جای لرستان همزمان با سراسر کشور با سردادن شعار‌های ضد استکباری، انزجار خود را از ایادی استکبار اعلام و از آرمان‌های انقلاب، امام راحل (ره)، قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب حمایت کردند.

راهپیمایان امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته اقتدار، عظمت و ایستادگی خود را به جهانیان نشان دادند.

مراسم ویژه یوم الله ۱۳ آبان در لرستان با قرائت قطعنامه و تأیید متن آن با تکبیر شرکت کنندگان در راهپیمایی پایان یافت.