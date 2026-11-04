به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در اجتماع پر شور ۱۳ آبان دانش آموزان و اقشار مختلف مردم همدان با یادآوری حوادث ۱۳ آبان و ایثار دانش‌آموزان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی گفت: دانش آموزان و دانشجویان همواره در خط مقدم مبارزه با استکبار و دشمنان بودند. آقای منان رئیسی با تاکید بر اینکه در این جنگ وجودی باید از اختلافات حزبی و جناحی پرهیز کرد گفت: هدف دشمن تنها اسلام و جمهوری اسلامی نیست، بلکه نابودی تمدن ایرانی و تجزیه ایران است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با ۱۵۰ برابر بودجه نظامی ایران و انواع تسلیحات نظامی و ۲۵۰ روز تلاش، نتوانست تنگه هرمز را باز کند، تصریح کرد: جنگ با ایران نه تنها ترامپ را در انتخابات شکست داد، بلکه قیمت نفت را هم به ۱۱۰ دلار رساند.

در پایان این مراسم قطعنامه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد